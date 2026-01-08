Anthony Joshua, omagiu tulburător pentru "fraţii" pe care i-a pierdut în accidentul în care a fost rănit - Antena Sport

Închide meniul
Anthony Joshua, omagiu tulburător pentru “fraţii” pe care i-a pierdut în accidentul în care a fost rănit

Bogdan Stănescu Publicat: 8 ianuarie 2026, 21:44

Anthony Joshua, omagiu tulburător pentru fraţii pe care i-a pierdut în accidentul în care a fost rănit

Anthony Joshua / Profimedia Images

Anthony Joshua a postat un mesaj emoţionant pe contul său de X, aducându-le un omagiu prietenilor săi, pe care i-a numit “fraţi”, Sina Ghami şi Latif “Latz” Ayodele, care şi-au pierdut viaţa în accidentul din Nigeria. În acelaşi accident Anthony Joshua a fost şi el rănit. Fostul campion mondial de la categoria greilor se reface după accident.

Sina Ghami era preparatorul fizic al lui Anthony Joshua, iar Kevin “Latz” Ayodele era antrenorul personal al boxerului.

Anthony Joshua, mesaj emoţionant după decesul “fraţilor” săi: “Fie ca Dumnezeu să aibă milă de ei”

“Vă mulțumesc pentru toată dragostea și grija pe care le-ați arătat-o ​​fraților mei. Nici nu mi-am dat seama cât de speciali sunt. Voi merge doar cu ei și voi face glume cu ei, fără să știu că Dumnezeu m-a ținut în prezența unor oameni mari. 100% este greu pentru mine, dar știu că este și mai greu pentru părinții lor ❤️ Am o minte puternică și cred că Dumnezeu le cunoaște inimile. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de frații mei 🙏🏾”, a transmis Anthony Joshua pe contul său de X.

 

Anthony Joshua s-a retras din box, a declarat unchiul acestuia

Unchiul lui Anthony Joshua, Adedamola, a făcut o declarație îngrijorătoare în presa din Nigeria după accidentul în care boxerul și-a pierdut doi apropiați. Potrivit rudei fostului campion mondial la categorie grea, boxerul nu va mai păși în ring după accidentul de pe autostrada din Nigeria.

Lucrul important este că s-a retras din box. Acest lucru care ne bucură, pentru că de fiecare dată când luptă în ring, suntem copleșiți emoțional.

De fiecare dată când este pus la pământ în meciuri simțim că ne iese inima din piept. Toate aceste emoții, de fiecare dată când luptă, sunt o traumă prea mare și pentru noi. Acum, că a spus că se retrage cât timp e în vârf, suntem fericiți“, a declarat unchiul boxerului pentru publicația The Punch, potrivit unilad.com.

