Tyson Fury revine în ring! Când va avea loc lupta şi pe cine va înfrunta britanicul - Antena Sport

Boxerul Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, îl va înfrunta pe rusul Arslanbek Mahmudov în meciul de revenire al britanicului, pe 11 aprilie, a anunţat miercuri Netflix, care va transmite meciul, scrie AFP.
La începutul lunii ianuarie, Fury menţiona pe reţelele de socializare că revine în ring după ce iniţial îşi anunţase retragerea ca urmare a două înfrângeri consecutive în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk.
Tyson Fury revine în ring
“Am lipsit o vreme, dar m-am întors. Acum am 37 de ani şi încă mă mai bat”, a declarat cel poreclit “Gypsy King” pe contul său de Instagram, după ce a postat la începutul săptămânii videoclipuri care îl arătau antrenându-se în Thailanda.
Pentru revenirea sa pe 11 aprilie, el va lupta cu Arslanbek Mahmudov, un boxer rus în vârstă de 36 de ani, stabilit în Canada, într-o locaţie din Regatul Unit care nu a fost încă specificată. Meciul va fi transmis pe Netflix.
“Sunt încântat de această oportunitate”, a spus Mahmudov, care a câştigat 21 din cele 23 de meciuri ale sale. “Merg la război. Tyson Fury a fost un mare campion. Voi fi mai pregătit ca niciodată să plec cu o victorie zdrobitoare”, a spus acesta.
Fury se pregătea pentru o luptă mult aşteptată împotriva compatriotului său Anthony Joshua, de asemenea fost campion mondial la categoria grea, dar viitorul lui Joshua în box este incert după un accident rutier în decembrie, în Nigeria, în care doi dintre prietenii săi apropiaţi au murit.
Tyson Fury şi-a anunţat în repetate rânduri retragerea înainte de a se răzgândi, cum ar fi după victoria sa împotriva lui Dillian Whyte în aprilie 2022, declarând că “nu mai are nimic de demonstrat nimănui”, înainte de a reveni în competiţii câteva luni mai târziu.
Britanicul (34 de victorii, inclusiv 24 prin knockout, cu o remiză şi două înfrângeri) şi-a anunţat din nou retragerea în ianuarie 2025, după a doua înfrângere împotriva lui Usyk.
