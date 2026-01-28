Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tyson Fury revine în ring! Când va avea loc lupta şi pe cine va înfrunta britanicul - Antena Sport

Home | Box | Tyson Fury revine în ring! Când va avea loc lupta şi pe cine va înfrunta britanicul

Tyson Fury revine în ring! Când va avea loc lupta şi pe cine va înfrunta britanicul

Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 18:06

Comentarii
Tyson Fury revine în ring! Când va avea loc lupta şi pe cine va înfrunta britanicul

Tyson Fury, în meciul cu Oleksandr Usyk / Profimedia

Boxerul Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, îl va înfrunta pe rusul Arslanbek Mahmudov în meciul de revenire al britanicului, pe 11 aprilie, a anunţat miercuri Netflix, care va transmite meciul, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La începutul lunii ianuarie, Fury menţiona pe reţelele de socializare că revine în ring după ce iniţial îşi anunţase retragerea ca urmare a două înfrângeri consecutive în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk.

Tyson Fury revine în ring

“Am lipsit o vreme, dar m-am întors. Acum am 37 de ani şi încă mă mai bat”, a declarat cel poreclit “Gypsy King” pe contul său de Instagram, după ce a postat la începutul săptămânii videoclipuri care îl arătau antrenându-se în Thailanda.

Pentru revenirea sa pe 11 aprilie, el va lupta cu Arslanbek Mahmudov, un boxer rus în vârstă de 36 de ani, stabilit în Canada, într-o locaţie din Regatul Unit care nu a fost încă specificată. Meciul va fi transmis pe Netflix.

“Sunt încântat de această oportunitate”, a spus Mahmudov, care a câştigat 21 din cele 23 de meciuri ale sale. “Merg la război. Tyson Fury a fost un mare campion. Voi fi mai pregătit ca niciodată să plec cu o victorie zdrobitoare”, a spus acesta.

Reclamă
Reclamă

Fury se pregătea pentru o luptă mult aşteptată împotriva compatriotului său Anthony Joshua, de asemenea fost campion mondial la categoria grea, dar viitorul lui Joshua în box este incert după un accident rutier în decembrie, în Nigeria, în care doi dintre prietenii săi apropiaţi au murit.

Tyson Fury şi-a anunţat în repetate rânduri retragerea înainte de a se răzgândi, cum ar fi după victoria sa împotriva lui Dillian Whyte în aprilie 2022, declarând că “nu mai are nimic de demonstrat nimănui”, înainte de a reveni în competiţii câteva luni mai târziu.

Britanicul (34 de victorii, inclusiv 24 prin knockout, cu o remiză şi două înfrângeri) şi-a anunţat din nou retragerea în ianuarie 2025, după a doua înfrângere împotriva lui Usyk.

Fetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinarFetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinar
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Observator
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
Fanatik.ro
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
17:59
La Liga le oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma oferită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale
17:37
Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit
17:27
„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal
16:57
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie
16:55
Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK
16:50
FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 4 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați