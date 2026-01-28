Tyson Fury revine în ring! Când va avea loc lupta şi pe cine va înfrunta britanicul - Antena Sport

Boxerul Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, îl va înfrunta pe rusul Arslanbek Mahmudov în meciul de revenire al britanicului, pe 11 aprilie, a anunţat miercuri Netflix, care va transmite meciul, scrie AFP.

La începutul lunii ianuarie, Fury menţiona pe reţelele de socializare că revine în ring după ce iniţial îşi anunţase retragerea ca urmare a două înfrângeri consecutive în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk.

Tyson Fury revine în ring

“Am lipsit o vreme, dar m-am întors. Acum am 37 de ani şi încă mă mai bat”, a declarat cel poreclit “Gypsy King” pe contul său de Instagram, după ce a postat la începutul săptămânii videoclipuri care îl arătau antrenându-se în Thailanda.

Pentru revenirea sa pe 11 aprilie, el va lupta cu Arslanbek Mahmudov, un boxer rus în vârstă de 36 de ani, stabilit în Canada, într-o locaţie din Regatul Unit care nu a fost încă specificată. Meciul va fi transmis pe Netflix.

“Sunt încântat de această oportunitate”, a spus Mahmudov, care a câştigat 21 din cele 23 de meciuri ale sale. “Merg la război. Tyson Fury a fost un mare campion. Voi fi mai pregătit ca niciodată să plec cu o victorie zdrobitoare”, a spus acesta.