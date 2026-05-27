A câştigat peste 9 milioane de dolari în câteva zile, dar putea pierde tot! Decizia care i-a salvat viaţa

Peter Eastgate intra în istoria pokerului în 2008, atunci când a câştigat Main Event-ul. Eastgate avea 22 de ani atunci, devenind, la acea vreme, cel mai tânăr campion mondial de poker din istorie. Recordul lui a rezistat numai un an, în 2009 Joe Cada câştigând Main Event-ul atunci când avea doar 21 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eastgate bătuse recordul lui Phil Hellmuth, stabilit în 1989. Hellmuth, care deţine recordul de brăţări WSOP, 17, a devenit campion mondial la vârsta de 24 de ani, învingându-l atunci pe legendarul Johnny Chan la heads up. Chan a încheiat în 1989 o serie incredibilă, cu două Main Event-uri câştigate consecutiv şi un loc 2 la cel de al treilea Main Event la rând.

Peter Eastgate, campionul mondial de poker din 2008, a recunoscut că a fost un parior degenerat

Peter Eastgate l-a învins în 2008 la heads up pe rusul Ivan Demidov. La mâna finală a avut A 5, iar adversarul său, Demidov, 2 4. Eastgate a făcut chintă pe turn, iar rusul a rămas cu cele două perechi pe care le avea de pe flop. La momentul acela, Eastgate avea un avans considerabil la fise.

Peter Eastgate a câştigat peste 11 milioane de dolari din premiile obţinute în poker, dar a luat decizia radicală de a se retrage, după ce a pierdut sume imense de bani la pariuri sportive. Eastgate duce în prezent o viaţă obişnuită. Într-un interviu pentru pokerlistings.com, Eastgate recunoştea că a fost “un parior degenerat”.

„În jurul lunii august 2009, am început să pariez mult pe sport. Practic, pariam pe sport în fiecare weekend și pariam la fiecare meci. Pe o perioadă de opt sau nouă luni am pierdut între 500.000 și 700.000 de dolari”, dezvăluia Eastgate. „Apoi, când a început Cupa Mondială din 2010, știam că voi paria mult. Inițial am făcut un stop-loss de 500.000 de dolari, dar, până în sferturile de finală, am pierdut 1,2 milioane de dolari. Și apoi mi-a mai rămas un pariu, să nu câştige Spania turneul, care era pentru încă 500.000 de dolari. Și, bineînțeles, a câştigat”.