A câştigat peste 9 milioane de dolari în câteva zile, dar putea pierde tot! Decizia care i-a salvat viaţa

Peter Eastgate intra în istoria pokerului în 2008, atunci când a câştigat Main Event-ul. Eastgate avea 22 de ani atunci, devenind, la acea vreme, cel mai tânăr campion mondial de poker din istorie. Recordul lui a rezistat numai un an, în 2009 Joe Cada câştigând Main Event-ul atunci când avea doar 21 de ani.
Eastgate bătuse recordul lui Phil Hellmuth, stabilit în 1989. Hellmuth, care deţine recordul de brăţări WSOP, 17, a devenit campion mondial la vârsta de 24 de ani, învingându-l atunci pe legendarul Johnny Chan la heads up. Chan a încheiat în 1989 o serie incredibilă, cu două Main Event-uri câştigate consecutiv şi un loc 2 la cel de al treilea Main Event la rând.
Peter Eastgate, campionul mondial de poker din 2008, a recunoscut că a fost un parior degenerat
Peter Eastgate l-a învins în 2008 la heads up pe rusul Ivan Demidov. La mâna finală a avut A 5, iar adversarul său, Demidov, 2 4. Eastgate a făcut chintă pe turn, iar rusul a rămas cu cele două perechi pe care le avea de pe flop. La momentul acela, Eastgate avea un avans considerabil la fise.
Peter Eastgate a câştigat peste 11 milioane de dolari din premiile obţinute în poker, dar a luat decizia radicală de a se retrage, după ce a pierdut sume imense de bani la pariuri sportive. Eastgate duce în prezent o viaţă obişnuită. Într-un interviu pentru pokerlistings.com, Eastgate recunoştea că a fost “un parior degenerat”.
„În jurul lunii august 2009, am început să pariez mult pe sport. Practic, pariam pe sport în fiecare weekend și pariam la fiecare meci. Pe o perioadă de opt sau nouă luni am pierdut între 500.000 și 700.000 de dolari”, dezvăluia Eastgate. „Apoi, când a început Cupa Mondială din 2010, știam că voi paria mult. Inițial am făcut un stop-loss de 500.000 de dolari, dar, până în sferturile de finală, am pierdut 1,2 milioane de dolari. Și apoi mi-a mai rămas un pariu, să nu câştige Spania turneul, care era pentru încă 500.000 de dolari. Și, bineînțeles, a câştigat”.
După ce s-a lăsat de poker şi pariuri sportive, duce o viaţă obişnuită
După ce a căzut în patima pariurilor, Eastgate a decis să renunţe şi la poker. Mărturisea că nu era atât de bun pe cât credea la jocul de poker online, pierzând şi acolo sume mari.
„Eram foarte sătul de întreaga industrie a jocurilor de noroc. Este foarte obositor la nivel emoțional”, a spus Eastgate. „Am decis că nu vreau să merg la Las Vegas și să joc la evenimentul principal. Fiind într-o perioadă de cădere, nu voiam să merg la Las Vegas și să fiu într-un mediu legat de jocurile de noroc, mai ales când pierdeam mult”.
„Aș fi putut să mă țin de contractul meu de sponsorizare și aș fi participat la turneele pe care le-am jucat”, a continuat Eastgate. „Dar eram și un jucător degenerat, altfel nu poți pierde 2,2 milioane de dolari la pariuri sportive. Așa că am pus capăt acestui lucru renunțând la întreaga industrie și la poker. De asemenea, eram sătul ca starea mea de spirit să fie atât de dependentă de cum mă descurcam în lumea jocurilor de noroc, inclusiv la mesele de poker”, a mai mărturisit el.
Eastgate a precizat că, în prezent, duce o viaţă de om obişnuit, având suficienţi bani pentru a trăi fără cheltuieli exorbitante. Totodată, a precizat că, în prezent, e foarte chibzuit cu banii.
