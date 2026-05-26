Partenerul celebru de afaceri al lui Adrian Mutu a rupt tăcerea după ce a rămas fără un restaurant!

Cunoscutul Pescobar, care e partener cu Adrian Mutu în academia de fotbal care îi poartă numele “Briliantului”, a rupt tăcerea după ce restaurantul său din Londra s-a închis.

Pescobar a spus că a închis nu una, ci trei locaţii în Londra. Paul Nicolau a anunţat că va deschide alte restaurante. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

“Eu la Londra închid trei locații, care aveau program de 6 ore, pentru a ne reloca în altul cu program prelungit. Și legat de datoria de 10.000 de lire sterline, eu am acolo garanții de 100.000 de lire sterline, i-am înștiințat că vreau să plec de o lună și nu mai vreau. Nu mi-am mai recuperat niciodată garanțiile. Eu mai deschid la Viena, la București, la Bran. Am cel mai mare lanț de restaurante din Europa și după ce le-am închis pe cele trei din Londra”, a transmis Pescobar pe Facebook.

Paul Nicolau are o avere mult mai mare decât cea a lui Adrian Mutu. “Fenomenul” mai are câteva milioane de euro din fotbal, însă Paul Nicolau deţine, pe numele mamei sale, o firmă, Nedsea SRL, care a înregistrat profit în fiecare an din 2017 încoace şi care a ajuns la o cifră de afaceri de aproape 72 de milioane de lei. Pescobar deţine mai multe firme, toate fiind pe numele mamei sale.

Adrian Mutu s-a revoltat după ce a aflat de practicile unor proprietari de academii de fotbal

După ce a intrat în mediul academiilor de fotbal, Adrian Mutu s-a revoltat din pricina unor practici ale unor investitori din domeniu. Mutu a acuzat că unii proprietari de academii nu plătesc taxe. Totodată, el e de părere că ar trebui introduse anumite criterii pentru ca cineva să facă o academie de fotbal.