Partenerul celebru de afaceri al lui Adrian Mutu a rupt tăcerea după ce a rămas fără un restaurant!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 mai 2026, 18:12

Pescobar şi Adrian Mutu / Facebook

Cunoscutul Pescobar, care e partener cu Adrian Mutu în academia de fotbal care îi poartă numele “Briliantului”, a rupt tăcerea după ce restaurantul său din Londra s-a închis.

Pescobar a spus că a închis nu una, ci trei locaţii în Londra. Paul Nicolau a anunţat că va deschide alte restaurante. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

“Eu la Londra închid trei locații, care aveau program de 6 ore, pentru a ne reloca în altul cu program prelungit. Și legat de datoria de 10.000 de lire sterline, eu am acolo garanții de 100.000 de lire sterline, i-am înștiințat că vreau să plec de o lună și nu mai vreau. Nu mi-am mai recuperat niciodată garanțiile. Eu mai deschid la Viena, la București, la Bran. Am cel mai mare lanț de restaurante din Europa și după ce le-am închis pe cele trei din Londra”, a transmis Pescobar pe Facebook.

Paul Nicolau are o avere mult mai mare decât cea a lui Adrian Mutu. “Fenomenul” mai are câteva milioane de euro din fotbal, însă Paul Nicolau deţine, pe numele mamei sale, o firmă, Nedsea SRL, care a înregistrat profit în fiecare an din 2017 încoace şi care a ajuns la o cifră de afaceri de aproape 72 de milioane de lei. Pescobar deţine mai multe firme, toate fiind pe numele mamei sale.

Adrian Mutu s-a revoltat după ce a aflat de practicile unor proprietari de academii de fotbal

După ce a intrat în mediul academiilor de fotbal, Adrian Mutu s-a revoltat din pricina unor practici ale unor investitori din domeniu. Mutu a acuzat că unii proprietari de academii nu plătesc taxe. Totodată, el e de părere că ar trebui introduse anumite criterii pentru ca cineva să facă o academie de fotbal.

“Dacă ar fi 10 sau 20 de Gheorghe Hagi în București, ar fi altceva. Sunt 185 de academii din București și 95% nu plătesc taxe. Te numești academie, școală de fotbal. Băi, oameni buni, lăsați academiile. O fac pentru business, nu pentru a crește copii și juniori. Orice club de fotbal funcționează ca o organizație, ca un ONG. Tu nu duci la școală copiii pe mâna unuia care nu e competent. Nu faci tu școală de fotbal că așa vrei.

Păi, cine ești tu, mă? Trebuie să îndeplinească niște criterii. Nu se poate. Când vorbim de fotbal, vorbim ca în viață. Ăla petrece timp cu el ca tine ca părinte. Omul ăla nici măcar nu a jucat fotbal.

Părintele din comoditate îl duce la fotbal pentru că e aproape. Noi când vorbim de fotbal, ăla e responsabil. Cum facem atunci? Unii iau bani cash și nu plătesc taxe. Mă refer la cine are școală”, declara Adrian Mutu pentru digisport.ro.

