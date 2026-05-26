Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”

Publicat: 26 mai 2026, 14:19

Ion Ţiriac a dezvăluit în ce afacere de milioane de euro a implicat-o şi pe Nadia Comăneci. Miliardarul român construieşte o sală de gimnastică în Otopeni, pentru “Zeiţa de la Montreal”.

Ion Ţiriac a dezvăluit că sala l-a costat suma de şase milioane de euro. Acesta este nevoit să mai achite către stat încă 1,5 milioane de euro, pe TVA.

În acest context, Ion Ţiriac a dezvăluit că s-a lovit de refuzul autorităţilor atunci când a încercat să-i doneze sala Nadiei Comăneci. Acest lucru nu este unul legal, iar miliardarul român a avut o reacţie dură.

“Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!

(N.r. Un exemplu) Sala Nadia. Eu cheltuiesc 6 milioane pe sală, dar de ce să mai dau încă 1,5 milioane pe TVA?! Că eu nu pot să-l iau înapoi, fiind fundație nu câștigă bani. Eu n-am voie să-i dau nici cheile Nadiei, pe 18 iunie, până când nu găsim un sistem prin care să-i vând sala. Nu mă lasă să o donez, că nu este legal. Zic că facem fraudă fiscală! Eu, plătind TVA-ul, plătesc statul să-mi dea voie. Mie nu-mi trebuie nici sala, nici piscina, nici patinoarul, nici cel pe care îl voi face în Brașov sau pe care-l voi face la Timișoara”, a declarat Ion Ţiriac, conform gsp.ro.

Cadoul fabulos pe care Ion Țiriac i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal

Ion Țiriac pregătește un cadou impresionant pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 obținut de româncă din istoria gimnasticii.

Mai exact, Țiriac vrea să ridice o sală dedicată copiilor, dar și o statuie uriașă care ar urma să fie amplasată într-un parc din București.

Eu m-am gândit că i-ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1.000 de fetițe, poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă: „Păi Țiriac, ai înnebunit, de ce și 3 și 12 și nu 14 și nu 15?”. Domnule, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta”, și-a dezvăluit Țiriac surpriza pe care i-o pregătește Nadiei.

Întrebat dacă sala este ridicată pe cont propriu, Țiriac a reacționat pentru gsp.ro: “Păi din banii cui să faci, că aici dacă ceri un leu cuiva… N-am vrut să fac „Dați un leu pentru Ateneu” pentru că făceam o treabă care nu era ca lumea. Dar am scris unor mari aici și bănci și nu știu ce, când îmi vine rândul pe 18 iulie când e sărbătoarea Nadiei și-i dăm cheile de la sală, o să menționez bineînțeles Fundația Țiriac și avem unul-doi poate trei parteneri”.

