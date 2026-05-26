Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”

Ion Ţiriac a dezvăluit în ce afacere de milioane de euro a implicat-o şi pe Nadia Comăneci. Miliardarul român construieşte o sală de gimnastică în Otopeni, pentru “Zeiţa de la Montreal”.

Ion Ţiriac a dezvăluit că sala l-a costat suma de şase milioane de euro. Acesta este nevoit să mai achite către stat încă 1,5 milioane de euro, pe TVA.

Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci

În acest context, Ion Ţiriac a dezvăluit că s-a lovit de refuzul autorităţilor atunci când a încercat să-i doneze sala Nadiei Comăneci. Acest lucru nu este unul legal, iar miliardarul român a avut o reacţie dură.

“Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!

(N.r. Un exemplu) Sala Nadia. Eu cheltuiesc 6 milioane pe sală, dar de ce să mai dau încă 1,5 milioane pe TVA?! Că eu nu pot să-l iau înapoi, fiind fundație nu câștigă bani. Eu n-am voie să-i dau nici cheile Nadiei, pe 18 iunie, până când nu găsim un sistem prin care să-i vând sala. Nu mă lasă să o donez, că nu este legal. Zic că facem fraudă fiscală! Eu, plătind TVA-ul, plătesc statul să-mi dea voie. Mie nu-mi trebuie nici sala, nici piscina, nici patinoarul, nici cel pe care îl voi face în Brașov sau pe care-l voi face la Timișoara”, a declarat Ion Ţiriac, conform gsp.ro.