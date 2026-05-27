Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 27 mai

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Verdictul lui Pițurcă
Victor Pițurcă este de părere că Dinamo are un mic avantaj în fața FCSB-ului, în barajul pentru Conference League: “E echipă de play-off”, a spus fostul selecționer.
2. Ţinta lui Rotaru
Mihai Rotaru a pus ochii pe Mihai Briciu, portarul de 19 ani de la Rapid: “Dacă e nemulțumit acolo, îl aștept la Craiova”, a spus patronul oltenilor.
3. Charalambous negociază
Pe AS.ro vezi cu ce echipă negociază Elias Charalambous. Cipriotul a refuzat să revină la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi.
4. Deac a spus tot
Daniel Pancu l-a dezamăgit pe Ciprian Deac, atunci când nu i-a comunicat direct că nu îl ia în cantonamentul de iarnă: “M-a durut”, a recunoscut fostul fotbalist de la CFR Cluj.
5. Messi e bine
Lionel Messi le-a dat emoții argentinienilor, dar Scaloni a făcut lumină: “Veștile nu sunt atât de rele”, a spus selecționerul campioanei mondiale, care își va apăra titlul vara aceasta, în Universul Antena.
