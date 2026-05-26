(P) EHF EURO Feminin 2026: România în centrul celui mai extins turneu din istoria handbalului

Women’s EHF EURO 2026 rescrie istoria competițiilor continentale de profil, fiind pentru prima dată când acest turneu este organizat concomitent în cinci țări: Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia. Între 3 și 20 decembrie, atenția fanilor se va îndrepta spre acest maraton sportiv care va culmina cu marea finală de la Katowice. În tot acest peisaj internațional impresionant, România joacă un rol vital prin Oradea și Cluj-Napoca, două orașe care vor găzdui unele dintre cele mai intense confruntări ale primei faze a competiției.
Spectacolul din teren: Meciurile care aduc Europa în România
Stabilirea grupelor a conturat clar traseul echipelor, iar suporterii știu acum exact la ce spectacol să se aștepte în luna decembrie. La Cluj-Napoca, BT Arena se pregătește să primească o capacitate impresionantă de spectatori pentru meciurile din Grupa B. Acesta este terenul pe care echipa națională a României va înfrunta campioana en-titre, Norvegia, dar și reprezentativele Elveției și Macedoniei de Nord. Șansa de a vedea naționala luptând cu forțele continentului chiar acasă reprezintă un motiv serios pentru fani să își rezerve deja biletele.
În același timp, moderna Oradea Arena va găzdui partidele din Grupa A. Pasionații de sport din zonă vor avea acces direct la dueluri de top între Ungaria, Muntenegru, Slovenia și Islanda. Chiar dacă naționala nu joacă aici, concentrația de talent și miza calificării garantează un nivel competițional extrem de ridicat pentru publicul local.
Spre fazele superioare: BT Arena găzduiește Grupa Principală
Rolul României în această competiție istorică nu se oprește la faza grupelor preliminare. După încheierea meciurilor de debut din Oradea și Cluj-Napoca, BT Arena va deveni un adevărat centru de greutate al turneului, preluând organizarea pentru Grupa Principală I. Între 10 și 16 decembrie, primele două clasate din grupele A, B și C își vor da întâlnire la Cluj-Napoca pentru a lupta pentru un bilet către semifinalele campionatului. Această decizie a organizatorilor confirmă faptul că infrastructura locală poate susține fără probleme presiunea și standardele fazelor avansate ale unui turneu de o asemenea anvergură.
În cele din urmă, după fluierul final de la Cluj, cele mai bune echipe ale continentului își vor îndrepta atenția spre Spodek Arena din Katowice, Polonia, unde va avea loc weekendul decisiv și marea finală pe 20 decembrie. Faptul că România găzduiește o parte atât de consistentă a competiției înseamnă că fanii locali vor fi martorii direcți ai unora dintre cele mai intense confruntări din handbalul european.
Bucuria meciurilor: Din tribune până în fața micilor ecrane
Pregătirile pentru luna decembrie nu se rezumă doar la echipele naționale, ci și la infrastructura care îi va primi pe suporteri. Ambele orașe pun la dispoziție spații la cele mai înalte standarde. La Cluj-Napoca, BT Arena, cu o capacitate de 10.000 de locuri, este deja o gazdă consacrată pentru marile evenimente europene. În același timp, Oradea Arena, inaugurată recent în 2022 cu facilități de ultimă generație, va oferi o experiență impecabilă de vizionare celor aflați în tribune.
Pentru suporterii care nu vor reuși să obțină bilete, turneul va fi cap de afiș pe grilele principalelor televiziuni de sport din țară. Meciurile vor transforma complet serile de iarnă, iar pasionații de handbal se vor strânge prin puburile locale sau în casele prietenilor pentru a urmări transmisiunile în direct. Aceste interacțiuni ocazionale aduc o doză suplimentară de energie vizionării, în timp ce publicul aplaudă fiecare gol sau paradă spectaculoasă.
