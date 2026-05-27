Koeman pariază pe Premier League: 15 jucători din Anglia în lotul Țărilor de Jos! Marea absență, de la Liverpool

Sebastian Ujica Publicat: 27 mai 2026, 17:17

Selecționerul Țărilor de Jos, Ronald Koeman, a anunțat lotul pentru Campionatul Mondial din această vară, unul cu mulți jucători din Premier League.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Frimpong, marea absență

Koeman a ales 15 jucători din Premier League pentru lotul pentru Campionatul Mondial. Inclusiv pe Jurrien Timber, de la Arsenal, cel care n-a mai jucat din martie după o accidentare la gleznă. Cea mai mare absență este cea a lui Jeremie Frimpong, lăsat deoparte deși și-a revenit după ultima accidentare. Koeman a ales însă alți trei jucători de la Liverpool.

“Este adevărat că a fost accidentat destul de mult în acest sezon; împotriva Ecuadorului, a intrat pe teren de pe bancă însă a trebui să iasă apoi. Există această problemă fizică, dar a fost și faptul că am ales pe altcineva care să joace în flancul drept: (nr. Crysencio) Summerville. Evoluția lui nu este o surpriză pentru mine, am vrut să-l chem și în martie. Îmi plac acei jucători pe care te poți baza pe teren. Iar el poate juca pe ambele flancuri și este excepțional cât muncește” a explicat Koeman.

Iată lotul Olandei pentru Mondial

Portari:

  • Bart Verbruggen (Brighton)
  • Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
  • Robin Roefs (Sunderland)

Fundași:

  • Nathan Ake (Manchester City)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Denzel Dumfries (Inter Milan)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)
  • Jurrien Timber (Arsenal)
  • Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mijlocași

  • Ryan Gravenberch (Liverpool)
  • Frenkie de Jong (Barcelona)
  • Teun Koopmeiners (Juventus)
  • Noah Lang (Galatasaray)
  • Tijjani Reijnders (Manchester City)
  • Marten de Roon (Atalanta)
  • Guus Til (PSV)
  • Quinten Timber (Marseille)
  • Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Atacanți:

  • Brian Brobbey (Sunderland)
  • Memphis Depay (Corinthians)
  • Cody Gakpo (Liverpool)
  • Justin Kluivert (Bournemouth)
  • Donyell Malen (AS Roma)
  • Crysencio Summerville (West Ham United)
  • Wout Weghorst (Ajax)

