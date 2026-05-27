„Suntem gata pentru bătălia cea mare!” Kopic, interviu eveniment înaintea meciului cu FCSB! Ce spune de Baciu

Dinamo – FCSB, finala barajului pentru Conference League, are loc vineri seară de la ora 20:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe Antena Sport și în aplicație.
În cele două partide din sezonul regulat, Dinamo a ieșit mai bine: a făcut 4 puncte din meciurile cu marea rivală.
Kopic, interviu pentru Antena înainte de baraj
Antrenorul celor de la Dinamo, Zeljko Kopic, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport înaintea duelului de vineri seară. Ce spune despre rămânerea la Dinamo, Gică Hagi și echipa națională, vezi în jurnalul din sport de la Antena 1 din această seară de la ora 20.
Antena Sport: Cât de stresat sunteţi zilele astea?
Încerc mereu să fiu echilibrat. Să am o stare bună, să am încredere în echipă şi în tot ce facem împreună. Am arătat că putem juca fotbal şi putem avea rezultate bune. Suntem gata pentru bătălia cea mare de vineri. Tot ce am construit până acum a fost pentru acest meci. Să trecem la următorul pas. Să ajungem în cupele europene.
Experienţa din meciurile importante jucate în competiţiile europene e unul dintre avantajele lor cele mai mari. Nu au un sezon aşa cum se aşteptau, dar au un antrenor nou, a venit cu altă energie. Or să fie foarte motivaţi şi vor încerca să facă tot posibilul să aibă un final de sezon reuşit. Ambele echipe sunt extrem de motivate.
Antena Sport: Aţi fost surprins să vedeţi atâtea goluri (nr. la meciul cu Botoșani)?
Era normal să fiu acolo, să văd ambele echipe. A fost un meci interesant. FCSB şi-a arătat iar calitatea la final.
Antena Sport: În acest moment, e Dinamo pregătită pentru cupele europene şi să o bată pe FCSB pentru asta?
Trebuie să câştigăm acest meci. Am jucat două meciuri împotriva FCSB sezonul ăsta. Meciul acesta e puţin diferit. Mental, emoţional. Ultimele meciuri împotriva lor contează şi ne dau încredere. Simt că echipa e pregătită pentru acest meci.
Antena Sport: Mulţi o consideră pe Dinamo favorită. Simţiţi la fel?
Avem câteva aspecte care sunt de partea noastră. Contează mult şi că jucăm în faţa fanilor. Pentru mine, derby-urile sunt… mai mult sau mai puţin, 50 – 50.
Antena Sport: Aţi fost surprins să vedeţi că biletele s-au epuizat în 5 – 10 minute?
Nu! Nu pot să spun că dacă am fi jucat pe Arena Naţională s-ar fi dat toate biletele, dar tot ar fi fost mulţi oameni la meci.
Antena Sport: E păcat că nu se joacă pe Arena Naţională sau pe un stadion mai mare?
Cu siguranţă ar fi venit mult mai mulţi oameni. Dar am jucat multe meciuri pe Arcul de Triumf, ne simţim bine acolo. Dacă nu putem juca pe stadioane mari, pentru noi asta e o alegere bună.
Antena Sport: (Nr. Mihai Stoica) V-a zis ceva de meci?
Pe de-o parte suntem rivali, pe de alta suntem oameni de fotbal. Am discutat, în mare parte, de cum a fost sezonul ăsta. Şi, desigur, mi-a zis că dorinţa lui e să joace barajul, vineri, împotriva noastră. (nr. despre Marius Baciu) Nu ştiam multe despre el, dar am citit în perioada asta că a fost o parte importantă a FCSB, că înţelege spiritul echipei. Îi doresc tot ce e mai bun şi mult succes la FCSB, dar după meciul cu noi.
