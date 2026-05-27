„Suntem gata pentru bătălia cea mare!” Kopic, interviu eveniment înaintea meciului cu FCSB! Ce spune de Baciu

Antena Sport: În acest moment, e Dinamo pregătită pentru cupele europene şi să o bată pe FCSB pentru asta?

Trebuie să câştigăm acest meci. Am jucat două meciuri împotriva FCSB sezonul ăsta. Meciul acesta e puţin diferit. Mental, emoţional. Ultimele meciuri împotriva lor contează şi ne dau încredere. Simt că echipa e pregătită pentru acest meci.

Antena Sport: Mulţi o consideră pe Dinamo favorită. Simţiţi la fel?

Avem câteva aspecte care sunt de partea noastră. Contează mult şi că jucăm în faţa fanilor. Pentru mine, derby-urile sunt… mai mult sau mai puţin, 50 – 50.

Antena Sport: Aţi fost surprins să vedeţi că biletele s-au epuizat în 5 – 10 minute?

Nu! Nu pot să spun că dacă am fi jucat pe Arena Naţională s-ar fi dat toate biletele, dar tot ar fi fost mulţi oameni la meci.

Antena Sport: E păcat că nu se joacă pe Arena Naţională sau pe un stadion mai mare?

Cu siguranţă ar fi venit mult mai mulţi oameni. Dar am jucat multe meciuri pe Arcul de Triumf, ne simţim bine acolo. Dacă nu putem juca pe stadioane mari, pentru noi asta e o alegere bună.

Antena Sport: (Nr. Mihai Stoica) V-a zis ceva de meci?

Pe de-o parte suntem rivali, pe de alta suntem oameni de fotbal. Am discutat, în mare parte, de cum a fost sezonul ăsta. Şi, desigur, mi-a zis că dorinţa lui e să joace barajul, vineri, împotriva noastră. (nr. despre Marius Baciu) Nu ştiam multe despre el, dar am citit în perioada asta că a fost o parte importantă a FCSB, că înţelege spiritul echipei. Îi doresc tot ce e mai bun şi mult succes la FCSB, dar după meciul cu noi.