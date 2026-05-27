Mihai Stoica anunță prima țintă a lui FCSB în mercato: „Îl știe și Gigi! Asta e suma pe care putem să o achităm!”

FCSB joacă vineri seara finala barajului pentru Conference League contra lui Dinamo, ultima oportunitate de a salva sezonul.
Indiferent dacă FCSB va juca în viitorul sezon al cupelor europene, fosta campioană are planuri mari pentru perioada de transferuri.
Pe cine vrea FCSB?
Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a oferit un mic tease.
„O altă poziţie ar fi acoperită de un jucător pe care îl ştim, îl ştie şi Gigi. Acolo e clar, asta e suma pe care putem să o achităm, dacă putem … Nu spun dacă e din România sau nu” a declarat Mihai Stoica pentru Prima Sport.
FCSB îl vrea în continuare pe Florinel Coman
Deși principalele ținte sunt jucători străini, FCSB se gândește și la internaționali români sau foști jucători pe care i-ar putea readuce. Cum este Florinel Coman, cel la care visează președintele FCSB-ului.
„Aş vrea să-l vedem, absolut. El, da, dar mai are un an. El se antrenează acum, e la naţională. Cine nu şi-ar dori să vină Coman?
Mai are un an de contract, iar acolo se fac schimbări masive. Ok, nu ştiu ce să spun, să trag speranţe să plece de acolo? Aş vrea să-şi ia banii de acolo, să plece şi să vină la noi, dar ştiu eu? Nu s-a dus acolo să facă performanţă în ţările arabe, ci să ia bani.
Florinel, pentru noi, are statut special. Dacă s-ar întoarce, adaptarea ar fi mai uşoară decât la alţii, că toată lumea l-ar primi cu braţele deschise. Ştim că dacă vine Coman, atunci va fi Coman, cel care a plecat” a mai spus Mihai Stoica.
