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A fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a luat o decizie radicală!

Antena Sport Publicat: 22 iunie 2026, 10:46

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A fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a luat o decizie radicală!
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Jules Neale / Instagram

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Jules Neale (36 de ani), soţia cunoscutului jucător de fotbal australian Lachie Neale (33 de ani), vrea să elimine tot ce are legătură cu milionarul cu care are doi copii, care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei.

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Aflată în divorţ de acesta, după ce deja s-a mutat din Brisbane în Perth cu cei doi copii ai cuplului, Jules Neale a decis să îşi scoată şi tatuajul pe care şi-l făcuse pentru soţul ei. (IMAGINI CU PROTAGONIŞTII SCANDALULUI AMOROS, ÎN GALERIA FOTO)

Jules Neale şi-a şters tatuajul făcut pentru soţul ei, Lachie Neale, după ce acesta a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei

Într-un clip postat pe contul ei de Instagram, Jules Neale le-a arătat tuturor urmăritorilor cum era îndepărtat tatuajul cu litera “L”, de la Lachie.

Să scăpăm de ceea ce nu ne mai este de folos… chiar dacă ar fi trebuit să fie permanent”, a transmis Jules Neale.

După scandalul creat de aventura lui Lachie Neale cu cea mai bună prietenă a lui Jules, Tess Crosley, blonda şi soţul ei au vândut locuinţa în care stăteau împreună, cu cei doi copii ai lor. Cumpăraseră casa în iulie 2022, pentru 2.43 milioane de dolari şi au vândut-o la licitaţie cu 3.2 milioane de dolari.

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Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele, care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a transmis Lachie Neale după izbucnirea scandalului.

Jules afirma ferm că nu mai era loc de împăcare, confirmând şi ea că s-a despărţit de Lachie. „Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, a fost mesajul ei.

Dublul campion cu Brisbane Lions, Lachie Neale, merge în Perth oricând îi permite timpul pentru a-şi vedea copiii. El ar urma să îşi schimbe în curând echipa. Collingwood i-ar fi oferit un contract de 3 milioane de dolari pe 3 sezoane.

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Averea lui Lachie Neale este estimată de către site-urile de specialitate la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).

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