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Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!

Antena Sport Publicat: 16 iunie 2026, 18:52

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Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!
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Lachie Neale şi soţia cu care se află în divorţ, Jules / Instagram Lachie Neale

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Cunoscutul jucător de fotbal australian, Lachie Neale (33 de ani), care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley, se pregăteşte să îşi schimbe echipa.

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Aflat în prezent la Brisbane Lions, cu care a câştigat două titluri, Lachie Neale ar urma să semneze un contract pe 3 sezoane cu Collingwood, care i-ar aduce 3 milioane de dolari! (IMAGINI CU PROTAGONIŞTII SCANDALULUI AMOROS, ÎN GALERIA FOTO)

Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e aproape să semneze un contract care i-ar aduce 3 milioane de dolari!

“Exclusiv. Lachie Neale era nerăbdător să se întoarcă la Fremantle și le-a spus acest lucru în acest sezon, în cadrul unui contract care ar fi fost în jur de 600.000 de dolari pe an, dar Collingwood a oferit până la 3 milioane de dolari pe parcursul a trei sezoane. Se pare că va fi o lovitură decisivă. Adevăratul motiv pentru care pare a fi… Collingwood”, a transmis jurnalistul John Ralph de la Herald Sun, care e specializat în fotbal australian, pe contul său de X.

După scandalul în care a fost implicat, legat de înşelarea soţiei sale cu cea mai bună prietenă a acesteia, presa din Australia a scris că Lachie Neale e foarte aproape să îşi schimbe echipa.

Scandalul a izbucnit după ce Lachie Neale a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crossley. Lachie Neale a confirmat, la începutul anului, despărţirea de soţia lui, cerându-şi scuze pentru că şi-a dezamăgit familia. Lachie Neale are doi copii cu Jules, o fată şi un băiat.

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Jules şi Lachie Neale s-au despărţit şi au vândut locuinţa în care au stat împreună cu copiii lor

Lachie Neale şi Jules, cu care se află în divorţ, şi-au vândut deja locuinţa, la licitaţie, cu 3.2 milioane de dolari. Cumpăraseră casa în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari, înregistrând un profit de aproape 800.000 de dolari după vânzarea locuinţei.

Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a transmis Lachie Neale.

Jules transmitea ferm că nu mai era loc de împăcare, confirmând şi ea că s-a despărţit de Lachie. „Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, a fost mesajul ei.

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După despărţire, Jules s-a mutat în Perth cu cei doi copii ai cuplului. Lachie Neale merge să îi vadă pe copii oricând are puţin timp liber. Averea lui Lachie Neale este estimată de către site-urile de specialitate la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).

 

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