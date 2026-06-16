Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!

Cunoscutul jucător de fotbal australian, Lachie Neale (33 de ani), care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley, se pregăteşte să îşi schimbe echipa.

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Aflat în prezent la Brisbane Lions, cu care a câştigat două titluri, Lachie Neale ar urma să semneze un contract pe 3 sezoane cu Collingwood, care i-ar aduce 3 milioane de dolari! (IMAGINI CU PROTAGONIŞTII SCANDALULUI AMOROS, ÎN GALERIA FOTO)

Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e aproape să semneze un contract care i-ar aduce 3 milioane de dolari!

“Exclusiv. Lachie Neale era nerăbdător să se întoarcă la Fremantle și le-a spus acest lucru în acest sezon, în cadrul unui contract care ar fi fost în jur de 600.000 de dolari pe an, dar Collingwood a oferit până la 3 milioane de dolari pe parcursul a trei sezoane. Se pare că va fi o lovitură decisivă. Adevăratul motiv pentru care pare a fi… Collingwood”, a transmis jurnalistul John Ralph de la Herald Sun, care e specializat în fotbal australian, pe contul său de X.

După scandalul în care a fost implicat, legat de înşelarea soţiei sale cu cea mai bună prietenă a acesteia, presa din Australia a scris că Lachie Neale e foarte aproape să îşi schimbe echipa.

Scandalul a izbucnit după ce Lachie Neale a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crossley. Lachie Neale a confirmat, la începutul anului, despărţirea de soţia lui, cerându-şi scuze pentru că şi-a dezamăgit familia. Lachie Neale are doi copii cu Jules, o fată şi un băiat.