"A fost o lovitură!" Adevăratul motiv pentru care Leonard Doroftei a fost umilit în România: "A fost foarte brusc" - Antena Sport

Din păcate, am decis să plecăm pentru că aveam nevoie de un restart şi Canada ne-a fost întotdeauna prielnică. A fost foarte frumos, numai că era foarte frig. Din cauza celor întâmplate, pot să spun că mi-am pierdut puţin încrederea în mine. Restaurantul era într-o clădire cu bulină roşie, cu risc seism. Autorităţile au decis să închidă restaurantul, dar a fost foarte brusc. Aveam un templu al sportului, aveam tablouiri şi medalii. Era un fel de muzeu al sportului. În Canada am lucrat în Horeca, dar în managementul aviatic” , a spus Adrian Doroftei la Antena 1.

„Tata a avut ambiţia mereu să îmi explice că ar trebuie să fiu unul din oamenii care vin în costum şi pleacă în costum. Cred că acesta este lucrul care m-a făcut să nu am o carieră efectiv în sport. M-am angajat în management aviatic. A fost campion mondial WBA care este cea mai prestigioasă centură. Am plecat prima dată în 2019, după ce ni s-a închis restaurantul din Ploieşti. A fost o lovitură pentru familia noastră pentru că era un loc de suflet în care investisem foarte mult suflet.

„Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega”, declara Leonard Doroftei pentru sursa citată.

Doroftei a decis să se întoarcă acasă anul trecut şi să o ia de la capăt în România, alături de familie. Se pregăteşte acum de deschiderea sălii de box pe care o va avea în Capitală.

Leonard Doroftei regretă decizia de a investi într-un restaurant

Leonard Doroftei are şi acum coşmaruri când îşi aduce aminte de afacerea cu restaurantul de la Ploieşti. După ce a investit întreaga avere, Leonard Doroftei a fost nevoit să îşi închidă afacerea.