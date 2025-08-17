Elizabeta Samara - Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Publicat: 17 august 2025, 11:44

Eliza Samara şi Bernadette Szocs / Profimedia Images

Elizabeta Samara o va înfrunta pe a şasea jucătoare a lumii, nipona Miwa Harimoto, la Europe Smash – Sweden 2025, competiţie transmisă live în AntenaPLAY.

Meciul Elizei Samara, care se va vedea în AntenaPLAY, e duminică, de la ora 20:45.

Eliza Samara debutează în competiţia de simplu de la Europe Smash. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt, alături de Eduard Ionescu

Bernadette Szocs debutează în competiţia de dublu mixt de la Europe Smash, acolo unde îl are partener pe românul Eduard Ionescu. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu se vor duela cu suedezii Filippa Bergand şi Elias Ranefur, care au primit wild card pentru acest turneu. Meciul se va vedea live în AntenaPLAY de la ora 21:55.

Bernadette Szocs, a 16-a jucătoare a lumii, va debuta luni, de la ora 19:35, şi în competiţia de simplu feminin, acolo unde o va întâlni pe franţuzoaica Charlotte Lutz, venită din calificări. Szocs a mai întâlnit-o până acum o singură dată pe Lutz la Campionatele Europene de anul trecut. Românca s-a impus cu 4-2 la seturi.

 

1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
