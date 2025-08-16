"Mi-e ruşine să spun" Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Publicat: 16 august 2025, 14:24

Ion Ţiriac / Profimedia Images

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă este adevărat că primeşte o pensie de 12.000 de lei pe lună.

Omul de afaceri a făcut o dezvăluire neaşteptată: nu şi-a încasat niciodată pensia şi nu ştie care este cuantumul acesteia.

Ion Ţiriac nu ştie ce pensie are

Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am.

Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea anul trecut Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

Ion Ţiriac are o avere de 2.3 miliarde de dolari, potrivit estimării revistei de specialitate Forbes. În ultimii ani Ion Ţiriac a fost implicat în mai multe proiecte de susţinere a sportului, prin intermediul Fundaţiei Ţiriac. De altfel, Ion Ţiriac susţinea că de celelalte afaceri ale sale se ocupă în prezent fiul său, Ion-Alexandru Ţiriac, fostul tenismen fiind implicat doar în proiectele fundaţiei.

Ion Ţiriac vrea să demareze mai multe proiecte în oraşul său natal, Braşov. El doreşte să construiască acolo un patinoar, o grădiniţă sportivă şi un spital pentru copiii bolnavi de cancer.

M-am născut aici, am crescut aici și cred că merită să facem mai multe lucruri pentru acest oraș. Trebuie să facem mai mult pentru sport, pentru că dacă nu pornim noi, cei mai cunoscuți, nu se va face nimic”, a declarat Ion Țiriac.

Ion Ţiriac
Ion Ţiriac
Ion Țiriac
Ion Ţiriac
