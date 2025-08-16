"Mi-e ruşine să spun" Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român - Antena Sport

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă este adevărat că primeşte o pensie de 12.000 de lei pe lună.

Omul de afaceri a făcut o dezvăluire neaşteptată: nu şi-a încasat niciodată pensia şi nu ştie care este cuantumul acesteia.

Ion Ţiriac nu ştie ce pensie are

“Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am.

Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea anul trecut Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

Ion Ţiriac are o avere de 2.3 miliarde de dolari, potrivit estimării revistei de specialitate Forbes. În ultimii ani Ion Ţiriac a fost implicat în mai multe proiecte de susţinere a sportului, prin intermediul Fundaţiei Ţiriac. De altfel, Ion Ţiriac susţinea că de celelalte afaceri ale sale se ocupă în prezent fiul său, Ion-Alexandru Ţiriac, fostul tenismen fiind implicat doar în proiectele fundaţiei.