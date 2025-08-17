Basarab Panduru a făcut praf un jucător de la CFR Cluj, după egalul cu FC Botoşani: "Dacă ţi-e frică, lasă-te" - Antena Sport

Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa lui Alessandro Micai, portarul celor de la CFR Cluj. Echipa din Gruia a remizat în partida de pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 3-3, la capătul unui meci nebun în Gruia.
Italianul din poarta echipei lui Dan Petrescu a fost în centrul atenţiei la primul gol marcat de FC Botoşani. În loc să prindă o minge trimisă spre poarta sa, portarul a degajat direct în picioarele lui Kovtalyuk, după care balonul s-a dus direct în poartă.
Basarab Panduru l-a pus la zid pe Alessandro Micai, după CFR Cluj – FC Botoşani, scor 3-3
Basarab Panduru a analizat prestaţia italianului şi l-a pus la zid pentru modul în care s-a prezentat. Şi la golul al doilea marcat de moldoveni, Micai a fost criticat:
“Normal că ai fi supărat dacă ai fi la CFR. Ai dat 3, dar iei 3 și cum le iei? De jocul de atac ești foarte mulțumit și spui că mâine, dacă avem din nou 30 de șuturi pe poartă, probabil vom câștiga, dar nu e vorba de mâine, ci despre azi.
Azi a mers faza de atac, dar pe faza de apărare au fost unele probleme. La primul gol ai impresia că nu e vorba de un portar, ci că a intrat un jucător căruia îi e frică să dea cu mâinile, ci cu piciorul. Pare că nu e obișnuit. Zici că a intrat Pancu în poartă, dar Pancu cred că o apăra. Ți-e frică? Dacă ți-e frică, lasă-te! Dacă tu dai cu piciorul în loc să o prinzi…
Și la golul 2 o boltă, iar tu ai vrut să ieși, te-ai retras, nu te-ai dus pe mingea aia… și uite după ce ai 1-0, 2-1, 3-2 se termină egal. Micai e la doi metri, iar după vede mingea și în loc să iasă pe mingea aia se retrage”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.
Ziua gafelor în Liga 1! FC Botoşani a egalat după o eroare incredibilă a portarului de la CFR Cluj
O nouă gafă a avut loc în Liga 1, după cea din meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova. În Gruia, la meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, echipa lui Dan Petrescu a comis o eroare care a dus la restabilirea egalităţii.
O centrare deviată care se îndrepta spre poarta celor de la CFR Cluj a dus la o un gol incredibil al celor de la FC Botoşani. Micai, portarul clujenilor, preferat la acest meci de către Dan Petrescu, a fost ezitant, iar acest lucru a costat-o pe CFR Cluj.