"Prinţişorul Craiovei", înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere - Antena Sport

“Prinţişorul Craiovei” s-a fotografia înconjurat de lux şi opulenţă. Adrian Mititelu Jr a plecat în vacanţă, cu ocazia faptului că pe 20 august, va împlini vârsta de 28 de ani.

Adrian Mititelu Jr, fiul patronului de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, şi-a ales ca destinaţie Statele Unite ale Americii, concret New York (vezi galeria foto de la finalul articolului).

“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă

Adrian Mititelu Jr a postat mai multe fotografii din vacanţă. Într-una dintre ele, el a surprins priveliştea fabuloasă pe care o avea, cel mai probabil, de la balconul camerei sale, direct spre faimoasa Times Square.

Totodată, “Prinţişorul Craiovei” s-a fotografiat şi în sala de forţă, semn că vrea să se menţină în formă chiar şi în timpul vacanţei.

Într-o altă postare făcută tot pe contul său de Instagram, Adrian Mititelu Jr s-a fotografiat în Times Square, atracţia celebră din New York: “Nu vorbesc americana (n.r. No speak Americano)”, este mesajul care a însoţit postarea fiului lui Adrian Mititelu. La această postare, el a primit mai multe comentarii în care lumea îi ura “La mulţi ani”.