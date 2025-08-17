"Prinţişorul Craiovei", înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere - Antena Sport

“Prinţişorul Craiovei” s-a fotografia înconjurat de lux şi opulenţă. Adrian Mititelu Jr a plecat în vacanţă, cu ocazia faptului că pe 20 august, va împlini vârsta de 28 de ani.
Adrian Mititelu Jr, fiul patronului de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, şi-a ales ca destinaţie Statele Unite ale Americii, concret New York (vezi galeria foto de la finalul articolului).
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă
Adrian Mititelu Jr a postat mai multe fotografii din vacanţă. Într-una dintre ele, el a surprins priveliştea fabuloasă pe care o avea, cel mai probabil, de la balconul camerei sale, direct spre faimoasa Times Square.
Totodată, “Prinţişorul Craiovei” s-a fotografiat şi în sala de forţă, semn că vrea să se menţină în formă chiar şi în timpul vacanţei.
Într-o altă postare făcută tot pe contul său de Instagram, Adrian Mititelu Jr s-a fotografiat în Times Square, atracţia celebră din New York: “Nu vorbesc americana (n.r. No speak Americano)”, este mesajul care a însoţit postarea fiului lui Adrian Mititelu. La această postare, el a primit mai multe comentarii în care lumea îi ura “La mulţi ani”.
Adrian Mititelu Jr pare că a dat uitării, pentru moment, problemele uriaşe cu care se confruntă echipa finanţată de tatăl lui. FCU Craiova a fost retrogradată în Liga a 3-a, în această vară.
Adrian Mititelu Jr s-a confruntat cu probleme uriaşe
Adrian Mititelu Jr a trecut prin momente dificile anul trecut. A stat 10 ore în comă şi a reuşit să fie stabilizat cu greu de medici.
Omul de afaceri Nuredin Beinur a fost cel care l-a găsit pe Mititelu Jr inconştient şi a chemat ambulanţa. „Prinţişorul Craiovei” a dezvăluit că marele lui noroc a fost acela că nu şi-a încuiat uşa de la apartamentul din nordul Capitalei.