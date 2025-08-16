Propunerea pe care i-a făcut-o Ioana Năstase lui Ilie Năstase, după ce a depus actele pentru divorţ! - Antena Sport

Ioana Năstase a depus actele pentru divorţul de Ilie Năstase, dar pare dispusă să renunţe la proces. Cei doi s-au mai aflat şi în trecut în pragul divorţului, dar s-au împăcat.

Primul termen al divorţului dintre Ioana Năstase şi Ilie Năstase nu a fost încă stabilit, având în vedere că magistraţii se află în perioada de vacanţă. Cei doi s-ar putea împăca, în cele din urmă.

Ioana Năstase i-a propus lui Ilie Năstase să meargă împreună într-o vacanţă

„I-am propus să mergem doar noi într-o vacanță. Și el are nevoie. Eu îmi doresc doar liniște”, a declarat Ioana Năstase pentru cancan.ro.

Anterior, Ioana Năstase ar fi dorit să fie însoţită de soţul ei, Ilie Năstase, în Turcia, acolo unde ea şi-a vizitat o prietenă medic. La întoarcerea din Turcia, Ilie Năstase ar fi aşteptat-o pe aeroport pe Ioana, dar aceasta l-ar fi evitat.

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață al lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”, spunea Ioana Năstase, pentru sursa citată.