Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu Felix Baumgartner! - Antena Sport

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoţionant în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu regretatul paraşutist austriac Felix Baumgartner.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Felix Baumgartner s-a stins din viaţă pe 16 iulie, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident. Baumgartner efectua un salt cu parapanta în momentul tragediei. Pe 16 august, Mihaela Rădulescu ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu paraşutistul austriac. Din păcate, momentul a fost unul trist pentru vedetă.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoţionant în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu Felix Baumgartner: “Nimic nu-ţi frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire”

”În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Acesta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în propriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni.

Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt.

Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile. Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam Arta de a nu-mi păsa ce cred ceilalți despre noi sau ce ar trebui sau nu să facem. Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră.