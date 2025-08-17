Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu Felix Baumgartner! - Antena Sport

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoţionant în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu regretatul paraşutist austriac Felix Baumgartner.
Felix Baumgartner s-a stins din viaţă pe 16 iulie, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident. Baumgartner efectua un salt cu parapanta în momentul tragediei. Pe 16 august, Mihaela Rădulescu ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu paraşutistul austriac. Din păcate, momentul a fost unul trist pentru vedetă.
Mihaela Rădulescu, mesaj emoţionant în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu Felix Baumgartner: “Nimic nu-ţi frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire”
”În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Acesta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în propriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni.
Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt.
Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile. Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam Arta de a nu-mi păsa ce cred ceilalți despre noi sau ce ar trebui sau nu să facem. Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră.
De la cizme la tocuri înalte, de la 5 stele la… un cer plin de stele pe care îl priveam din scaunele noastre de camping de pe munte. Locuiam în două țări – Monaco și Elveția – dar trăiam în principal pe drumuri.. spre următoarea aventură. Eram cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată… îndrăgostiți.
Eram oameni liberi, așa cum vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli iubirii și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire… 8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul de Instagram.
Cine era Felix Baumgartner
Austriacul Felix Baumgartner a intrat în istoria sporturilor extreme pentru saltul său din stratosferă din 14 octombrie 2012, când s-a lansat de la o altitudine de 38.969 de metri, fiind prima persoană care a depășit viteza sunetului în cădere liberă. Cu acea ocazie, el a stabilit trei recorduri mondiale: cea mai mare înălțime atinsă vreodată de un balon cu echipaj uman, saltul în cădere liberă de la cea mai mare altitudine și cea mai mare viteză atinsă de un om în cădere liberă, care a fost de 1 357,6 km/h.