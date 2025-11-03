Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: "Tâlhăria e tâlhărie!" - Antena Sport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), s-a revoltat din nou contra prietenului său, Gino Iorgulescu (69 de ani), ce conduce Liga Profesionistă de Fotbal. Becali e nemulţumit de contractul pentru drepturile de televizare a Ligii 1.

Becali a “tunat” la adresa şefului Ligii, care are un salariu de 33.000 de euro pe lună. El a dezvăluit că i-a certat pe Mihai Stoica şi pe angajatul FCSB-ului trimis la întâlnirea la care s-a votat contractul pe 10 ani. Becali a anunţat că va contesta în instanţă acest contract, precizând că l-a sunat şi pe şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

“Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme, cum să dai, mă, drepturile la Ligă pe 10 ani?”

“Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme, cum să dai, mă, drepturile la Ligă pe 10 ani? Bă, sunteţi nebuni? Ei profită că mi-e ruşine de Gino, că e prietenul meu. Peste 2 ani poţi să vinzi cu 50 de milioane. Peste 6 ani poţi să vinzi cu 100 de milioane.

I-am dat telefon şefului de la Concurenţă, Chiriţoiu. L-am avertizat. I-am zis ‘Dom’le, pe care îl vezi că militează pentru aprobarea contractului pe 10 ani, a luat cel puţin 500 de mii şpagă'”, a tunat Gigi Becali la fanatik.ro.

“Mi-e ruşine de Gino, dar şi lui Gino trebuie să îi fie ruşine de mine”

FCSB a votat şi ea această propunere, iar Gigi Becali a povestit cum s-a întâmplat.