Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: "Tâlhăria e tâlhărie!" - Antena Sport

Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: "Tâlhăria e tâlhărie!"

Home | Diverse | Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: "Tâlhăria e tâlhărie!"
Foto

Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 13:00

Comentarii
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
galerie foto Galerie (11)

Gino Iorgulescu / Hepta

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), s-a revoltat din nou contra prietenului său, Gino Iorgulescu (69 de ani), ce conduce Liga Profesionistă de Fotbal. Becali e nemulţumit de contractul pentru drepturile de televizare a Ligii 1.

Becali a “tunat” la adresa şefului Ligii, care are un salariu de 33.000 de euro pe lună. El a dezvăluit că i-a certat pe Mihai Stoica şi pe angajatul FCSB-ului trimis la întâlnirea la care s-a votat contractul pe 10 ani. Becali a anunţat că va contesta în instanţă acest contract, precizând că l-a sunat şi pe şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

“Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme, cum să dai, mă, drepturile la Ligă pe 10 ani?”

“Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme, cum să dai, mă, drepturile la Ligă pe 10 ani? Bă, sunteţi nebuni? Ei profită că mi-e ruşine de Gino, că e prietenul meu. Peste 2 ani poţi să vinzi cu 50 de milioane. Peste 6 ani poţi să vinzi cu 100 de milioane.

I-am dat telefon şefului de la Concurenţă, Chiriţoiu. L-am avertizat. I-am zis ‘Dom’le, pe care îl vezi că militează pentru aprobarea contractului pe 10 ani, a luat cel puţin 500 de mii şpagă'”, a tunat Gigi Becali la fanatik.ro.

“Mi-e ruşine de Gino, dar şi lui Gino trebuie să îi fie ruşine de mine”

FCSB a votat şi ea această propunere, iar Gigi Becali a povestit cum s-a întâmplat.

“A fost un băiat de la club, l-a trimis MM. (n.r: A votat). I-am zis: ‘Bă, Mihai nu mai trimite, mă, pe oricine’. Nici nu era pe ordinea de zi.

Gino, că are problemele lui, poate să facă pe un an-doi (n.r: contract pentru drepturile TV ale Ligii). Dar 10 ani? Ce faci, mă, ne închizi pe 10 ani? Nu se poate, mă, asta, ce vreţi voi, pe 10 ani. Sunteţi nebuni?

Mi-e ruşine de Gino, dar şi lui Gino trebuie să îi fie ruşine de mine. E vorba că pierd 5 milioane pe an, nu acum, peste 5 ani. Peste 5 ani îţi garantez că e 80 de milioane şi noi vindem de acum pe 30 de milioane.

Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimeiLivrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
“M-am luat de copilul ăla, m-am luat şi de MM”

(n.r: S-a votat) Du-te, mă, de aici. Nu aprobă Consiliul Concurenţei niciodată aşa, cu Chiriţoiu am vorbit direct. Contest în instnaţă, nu există în lume aşa ceva. 10 ani? S-a terminat lumea? Vine bomba atomică din Rusia? În 10 ani fac 80 de ani, bă, nebunilor, vreţi să mă ţineţi aşa până la moarte?

M-am luat de copilul ăla (n.r: care a votat, de la FCSB), m-am luat şi de MM. Că mi-e ruşine de Gino stau să facă tâlhărie? Tâlhăria e tâlhărie… Noaptea, întuneric…

Peste 10 ani 150 de milioane drepturile. Peste 10 ani va avansa lumea atât de tare, încât noi vom fi ce e Germania acum. Germania normal că va creşte.

(n.r: despre discuţia cu Chiriţoiu) Eu l-am atenţionat, vezi că e şpagă de milioane. A zis că să vedem cum e în alte ţări.

Noi suntem idioţi? Băi, nu merge cu mine! Au abuzat de bunul meu simţ. Orice contract îl atac in înstanţă, nu accept aşa ceva”, a mai spus Becali pentru sursa citată.

Ultima oară când s-a revoltat, s-a modificat regulamentul!

Gigi Becali s-a mai revoltat după ce nu putea, potrivit regulamentului, să îl folosească în Liga 1 pe Malcom Edjouma (29 de ani). LPF a schimbat atunci regulamentul, modificarea fiind aprobată şi de FRF.

Mihai Rotaru şi Dan Şucu au criticat atunci Liga, Şucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, dar în cele din urmă conflictul s-a stins. În Adunarea Generală a LPF reprezentantul Rapidului, preşedintele executiv Victor Angelescu nici nu a adus în discuţie posibilitatea ca Gino Iorgulescu să îşi dea demisia sau să fie demis.

 

Gino Iorgulescu
Gino Iorgulescu
Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu şi Valeriu Argăseală
Gino Iorgulescu
Comentarii


