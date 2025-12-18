Finala pentru bronz a naţionalei lui Cosmin Olăroiu a fost anulată din cauza ploii torențiale! Imagini incredibile din Qatar - Antena Sport

Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite s-au întâlnit joi, la prânz, pentru a disputa finala mică a FIFA Arab Cup 2025. După dezamăgirea din semifinala cu Maroc, pierdută fără drept de apel, scor 0-3, echipa lui Cosmin Olăroiu își dorea să se consoleze cu medalia de bronz a competiţiei, după ce a dat de înţeles că acesta va fi ultimul său meci pe banca echipei.
În finala mică, Emiratele Arabe Unite au întâlnit Arabia Saudită, iar scorul după primele 45 de minute a fost de 0-0. Încă din prima repriză, o ploaie torenţială s-a abătut asupra oraşului Doha, iar arbitrul a decis ca meciul să fie amânat, în momentul în care ar fi trebuit să înceapă a doua repriză. Ulterior, FIFA a anunțat că meciul a fost anulat.
Ploaie torenţială la Doha! Finala naţionalei lui Cosmin Olăroiu a fost anulată
Update: FIFA a anunțat că meciul dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită a fost anulat din cauza condițiilor meteo. Se va stabili, ulterior, ce națională va încheia Arab Cup pe locul trei.
„Meciul de baraj pentru locul trei din cadrul FIFA Arab Cup Qatar 2025, dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, a fost suspendat pe termen nelimitat din cauza furtunilor cu fulgere din apropierea stadionului.
Deși stadionul și-a păstrat integritatea operațională deplină, iar terenul de joc a rămas în stare bună, arbitrul și oficialii meciului au luat această măsură pentru a asigura siguranța tuturor jucătorilor, fanilor și personalului de pe stadion.
Decizia de acordare a locului trei va fi luată la momentul potrivit de către comisia relevantă din cadrul FIFA”, a anunțat FIFA.
Chiar dacă ploua foarte tare, echipele au putut încheia în condiţii relativ normale prima repriză. Pe durata pauzei a început să plouă din ce în ce mai tare, iar terenul a fost inundat în doar câteva minute. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Jucătorii au ieşit pe teren în momentul în care ar fi trebuit să se reia repriza a doua, dar arbitrul a luat decizia de a trimite jucătorii la vestiare, deoarece terenul a devenit impracticabil.
Cosmin Olăroiu a declarat după înfrângerea cu Maroc că a fost o adevărată onoare să antreneze Emiratele Arabe Unite, mărturisind că naționala sa are un potențial uriaș, deși a ratat calificarea la World Cup 2026.
Antrenorul român a mai subliniat că partidele bifate pe banca naționalei EAU au avut o intensitate aparte, dorind să câștige și finala mică a turneului Arab Cup, ceea ce ar însemna cea mai bună clasare din istorie pentru echipa pe care o pregătește.
