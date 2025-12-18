Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți - Antena Sport

Fanii celor de la Eintracht Frankfurt au făcut probleme pe Camp Nou, la meciul din Champions League contra celor de la FC Barcelona. Suporterii nemților au aruncat cu obiecte și băuturi în cei ai catalanilor, iar UEFA a reacționat imediat.

Forul continental a venit cu amenzi pentru clubul din Bundesliga, dar și cu restricții în privința următoarelor partide pe care aceștia le vor juca în deplasare.

Amenzi și restricții pentru cei de la Frankfurt, după incidentele din Champions League

Disputa dintre Barcelona și Eintracht Frankfurt s-a încheiat rău pentru gruparea din Germania, care a suferit un eșec în fața catalanilor. Mai mult decât atât, suporterii au produs pagube însemnate, după ce au aruncat cu obiecte și băuturi în fanii catalani.

Pentru asta, forul continental a luat decizia de a amenda clubul din Bundesliga cu suma de 38.000 de euro. De asemenea, aceștia au interzis ca fanii grupării germane să aibă acces la bilete în următoarele două deplasări.

Nici Bayern Munchen nu a scăpat de furia celor de la UEFA. Fanii bavarezi au adus amenzi de peste 100.000 de euro, plus închiderea mai multor sectoare la următoarele meciuri de pe teren propriu.