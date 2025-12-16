(P) Oxigenul hiperbaric: soluție pentru sportivi - Antena Sport

Pe tot parcursul ședinței, care durează în general între 90-120 de minute, respiri oxigen pur de concentrație 100%, în timp ce presiunea este menținută la nivelul terapeutic setat. Camera este certificată medical, de clasa IIb, are sisteme moderne de control al presiunii și ventilației, iar echipa medicală monitorizează totul prin sisteme audio-video dedicate. Poți asculta muzică, urmări un film, sau poți pur și simplu să te relaxezi, în timp ce corpul tău lucrează intens la nivel microscopic.

Planul de ședințe nu este standard, ci adaptat: recuperarea după un sezon competițional extrem de solicitant arată altfel decât programul unui sportiv aflat la câteva săptămâni de o operație de ligament. Medicul stabilește frecvența și numărul de ședințe în funcție de tipul de sport, de tipul de leziune, de obiectivele tale și de felul în care răspunzi la terapie.

Corpul nu înseamnă doar mușchi: rolul oxigenului și în claritatea mentală

Sportivii știu foarte bine că nu e suficient să ai picioare puternice sau o capacitate pulmonară bună. În momentele cheie ale unei competiții decide mintea: atenția, viteza de reacție, capacitatea de a lua decizii în fracțiuni de secundă, rezistența psihică în fața oboselii. Creierul este organul cu cel mai mare consum de oxigen raportat la greutate, iar când primește oxigen suplimentar în condițiile controlate ale terapiei hiperbarice, beneficiază și el.

Mulți sportivi descriu după o serie de ședințe o senzație de „cap mai limpede”, mai puțină ceață mentală după eforturi extreme, o capacitate mai bună de concentrare și de gestionare a stresului. Nu vorbim despre un efect spectaculos de la o singură ședință, ci despre un suport suplimentar pentru un creier care lucrează la turație mare pe termen lung. Iar când recuperarea fizică merge în paralel cu cea cognitivă, performanța sportivă se simte altfel: nu doar revii pe teren, ci revii prezent, coerent, cu mintea aliniată cu corpul.

Hyperbarium – mai mult decât o cameră hiperbarică: o soluție integrată pentru recuperarea sportivilor

Un sportiv de performanță nu are nevoie doar de o procedură, ci de un ecosistem de recuperare medicală în care soluțiile să se completeze. Hyperbarium s-a gândit exact la acest tip de parcurs și a construit în jurul camerei hiperbarice un centru de recuperare complex, care lucrează cu corpul pe mai multe paliere.

Pe lângă oxigenoterapia hiperbară, sportivii au acces la terapii inovatoare care completează refacerea clasică. Hidromasajul uscat este o astfel de metodă. În locul unui masaj clasic, cu apă și contact direct, hidromasajul uscat folosește jeturi de apă aflate sub o membrană impermeabilă, astfel încât tu stai îmbrăcat pe un pat special, iar vibrațiile și presiunea apei sunt transmise corpului fără să te uzi. Dispozitivul este certificat ca dispozitiv medical, ceea ce înseamnă că respectă standardele de siguranță și eficiență necesare.

Efectul este o relaxare profundă a musculaturii, îmbunătățirea circulației de la nivelul țesuturilor, diminuarea tensiunii și a durerilor musculare după antrenamente grele. Pentru sportivii care nu tolerează bine masajul manual intens sau care au zone operate, hidromasajul uscat poate fi o alternativă blândă, dar eficientă.

Crioterapia întregului corp este cealaltă piesă importantă din puzzle. Clinica Hyperbarium utilizează prima criocameră din România care ajunge la temperaturi de -120 grade. Este diferită de criosaunele clasice, unde capul rămâne afară și temperaturile sunt mai puțin stabile. Aici intri complet în cameră, iar răcirea este uniformă și eficientă. Expunerea scurtă la frig produce vasoconstricție urmată de vasodilatație, ceea ce reduce inflamația și edemele, calmează durerea și relaxează musculatura. Frigul intens activează și sistemul nervos, crește endorfinele și poate îmbunătăți tonusul general.

Combinată cu oxigenoterapia hiperbară, crioterapia oferă un duo puternic, control al inflamației și durerii plus mai mult oxigen pentru repararea țesuturilor.

La toate acestea se adaugă fizioterapia și kinetoterapia adaptate, programe de exerciții gândite special pentru nevoile sportivilor, consiliere pentru dozarea efortului și, la nevoie, suport nutrițional și vitamino-terapie. Important este că la Hyperbarium recuperarea sportivă se face personalizat: fiecare individ trece printr-o evaluare medicală, se ține cont de sportul practicat, de istoricul de accidentări, de obiectivele de sezon, iar protocolul de recuperare se ajustează pe parcurs, în funcție de răspunsul real al organismului.

De la accidentare la performață: un drum care poate fi scurtat cu știință, nu cu noroc

Accidentările, oboseala cronică, microtraumatismele repetate fac parte din viața oricărui sportiv, fie el profesionist sau amator serios. Diferența dintre cei care se blochează într-un cerc vicios de „mă dor, dar trag de mine” și cei care revin constant la formă ține de felul în care își tratează recuperarea. Oxigenul hiperbaric, crioterapia, hidromasajul uscat și restul terapiilor moderne nu sunt trucuri de marketing, ci instrumente medicale care, folosite corect, ajută corpul să repare mai repede și mai bine ceea ce antrenamentul intens deteriorează.

Hyperbarium oferă exact acest tip de abordare integrată: medicină serioasă, tehnologie avansată și protocoale adaptate sportivilor care își cunosc corpul și vor să îl respecte. Nu îți promite miracole peste noapte, dar îți pune la dispoziție un cadru în care să îți reconstruiești performanța cu cap, susținut de știință și de experiența unei echipe obișnuite să lucreze cu oameni pentru care fiecare procent în plus la recuperare poate însemna o medalie, un record personal sau, pur și simplu, bucuria de a te întoarce în joc mai puternic decât ai plecat.