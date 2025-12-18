„O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu - Antena Sport

Antrenorul Cristi Chivu i-a ajutat pe jucătorii lui Inter Milno să aibă din nou încredere în ei, după dezamăgirile din finalul sezonului trecut, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Alessandro Bastoni, fundaşul nerazzurrilor.
“Nu a fost uşor să o luăm de la capăt după sezonul trecut. Antrenorul ne-a ajutat cu adevărat să ne redescoperim încrederea în noi înşine şi dorinţa de a lupta. O mare parte din merit îi revine lui; nu a fost uşor din punct de vedere mental să o luăm de la capăt şi să luptăm din nou în pentru a câştiga totul. Fiindcă vrem să concurăm pe toate fronturile“, a afirmat Bastoni despre Chivu şi obiectivele echipei sale, cu o zi înaintea meciului cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei.
Alessandro Bastoni, laude pentru Cristi Chivu
Inter participă la această competiţie în calitate de vicecampioană în ediţia trecută din Serie A, în timp ce Bologna este deţinătoarea Cupei Italiei.
Bastoni insistă că este fericit la Inter, în ciuda zvonurilor despre un interes din partea Barcelonei şi a unor cluburi din Premier League: “Acestea sunt lucruri care mă fac mândru; înseamnă că mă descurc bine. Citesc ce citiţi şi voi. Nu este nimic concret; sunt fericit aici şi nu am probleme. Nu mă gândesc la chestiuni din afara terenului”.
Întrebat dacă aceasta înseamnă că va rămâne la Inter, fotbalistul a răspuns: “Probabil da”.
În vară, presa a scris că atât Chelsea, cât şi Liverpool şi-ar fi manifestat interesul pentru fundaşul central italian, care are contract cu Inter până în 2028.
“Ne pasă foarte mult de Supercupă. Putem câştiga un trofeu după două meciuri, iar asta ar da un nou elan sezonului. Vom întâlni echipe mari precum Bologna, care ne-a pus multe probleme sezonul trecut“, a spus Bastoni înaintea meciului de vineri.
Prima semifinală a Supercupei Italiei. Napoli – AC Milan, este programată joi.
