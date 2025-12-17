Bayern Munchen, taxată de UEFA după incidentele de la meciul cu Sporting. Ce sancțiuni au primit bavarezii - Antena Sport

Suporterii lui Bayern Munchen, dar și organizarea de la meciul cu Sporting Lisabona au atras sancțiuni pentru campioana Germaniei. UEFA s-a sesizat după neregulile de la acest joc și a amendat clubul din Bundesliga.
Vorbim despre sancțiuni în valoare totală de 116.000 de euro, plus închiderea partială a arenei din Munchen la următorul meci din UEFA Champions League.
Bayern Munchen, amenzi de peste 100.000 de euro de la UEFA
Bayern Munchen s-a impus în fața celor de la Sporting Lisabona cu scorul de 3-1, la ultimul meci disputat pe teren propriu în UEFA Champions League, dar comportamentul suporterilor bavarezi nu a scăpat nepedepsit.
Potrivit reuters.com, clubul din Bundesliga a fost amendat cu 116.000 de euro de către cei de la UEFA, pentru aprinderea de materiale pirotehnice, dar și pentru blocarea căilor de acces publice.
Sursa citată menționează că forul continental a dispus închiderea parţială a sectoarelor 111-114 ale stadionului Allianz pentru următorul meci pe teren propriu al Bayernului în UEFA, împotriva echipei Union Saint-Gilloise, la 21 ianuarie.
