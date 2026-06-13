Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta

“Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Tiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…

Ele (Sandra și Consuleo, n.r.) vorbesc când trebuie să vorbească, când e vorba de copii… Dacă putem să ajutăm, dacă mai au nevoie de ceva… Dar și cu Alexandra e la fel. Nu avem nicio treabă, au trecut prea mulți ani”, declara anterior Adrian Mutu pentru fanatik.ro.