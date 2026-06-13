Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta

Adrian Mutu (47 de ani) a sărbătorit alături de fosta soţie, Consuelo Matos şi actuala soţie, Sandra, aniversarea a 20 de ani a Adrianei, una dintre cele două fiice ale “Briliantului” din mariajul cu Consuelo. La petrecere a fost prezentă şi Maya, cealaltă fiică a lui Mutu din mariajul cu Consuelo.
“La mulţi ani, iubire”, i-a transmis Adrian Mutu fiicei sale, Adriana, pe Instagram. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Adrian Mutu, reuniune cu fosta soţie şi cu fetele din mariajul cu Consuelo, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de către Adriana
În clipul publicat de Adrian Mutu pe Instagram, “Briliantul” apare între fosta soţie, Consuelo şi actuala soţie, Sandra.
View this post on Instagram
A post shared by Adrian Mutu (@adrian10mutu)
Cu toţii i-au cântat Adrianei “La mulţi ani”. Aşa cum dezvăluia în trecut Adrian Mutu, nu există deloc resentimente între el şi fosta soţie, Consuelo. Consuelo, Mutu şi Sandra au dat un exemplu de civilizaţie prin această reuniune rară.
Adrian Mutu are 4 copii din cele 3 mariaje: pe Mario din căsătoria cu Alexandra Dinu, pe Adriana şi Maya din mariajul cu Consuelo şi pe Tiago din căsătoria actuală, cu Sandra.
“Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Tiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…
Ele (Sandra și Consuleo, n.r.) vorbesc când trebuie să vorbească, când e vorba de copii… Dacă putem să ajutăm, dacă mai au nevoie de ceva… Dar și cu Alexandra e la fel. Nu avem nicio treabă, au trecut prea mulți ani”, declara anterior Adrian Mutu pentru fanatik.ro.
- Jurnal Antena Sport | Dragoste la prima vedere
- Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit
- (P) Aniversarea de 2 ani a micuțului se apropie. Cum alegi cadoul să fie și folosit, nu doar admirat
- O nouă lovitură financiară pentru milionarul român care are o “avere de 200 de milioane de euro”
- (P) Cine va câștiga Cupă Mondială America de Nord? Predicțiile care au încins lumea fotbalului