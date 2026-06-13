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Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta

Antena Sport Publicat: 13 iunie 2026, 17:34

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Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta
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Adrian Mutu, alături de fosta şi actuala soţie / Instagram Adrian Mutu

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Adrian Mutu (47 de ani) a sărbătorit alături de fosta soţie, Consuelo Matos şi actuala soţie, Sandra, aniversarea a 20 de ani a Adrianei, una dintre cele două fiice ale “Briliantului” din mariajul cu Consuelo. La petrecere a fost prezentă şi Maya, cealaltă fiică a lui Mutu din mariajul cu Consuelo.

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“La mulţi ani, iubire”, i-a transmis Adrian Mutu fiicei sale, Adriana, pe Instagram. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Adrian Mutu, reuniune cu fosta soţie şi cu fetele din mariajul cu Consuelo, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de către Adriana

În clipul publicat de Adrian Mutu pe Instagram, “Briliantul” apare între fosta soţie, Consuelo şi actuala soţie, Sandra.

 
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Cu toţii i-au cântat Adrianei “La mulţi ani”. Aşa cum dezvăluia în trecut Adrian Mutu, nu există deloc resentimente între el şi fosta soţie, Consuelo. Consuelo, Mutu şi Sandra au dat un exemplu de civilizaţie prin această reuniune rară.

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Adrian Mutu are 4 copii din cele 3 mariaje: pe Mario din căsătoria cu Alexandra Dinu, pe Adriana şi Maya din mariajul cu Consuelo şi pe Tiago din căsătoria actuală, cu Sandra.

“Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Tiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…

Ele (Sandra și Consuleo, n.r.) vorbesc când trebuie să vorbească, când e vorba de copii… Dacă putem să ajutăm, dacă mai au nevoie de ceva… Dar și cu Alexandra e la fel. Nu avem nicio treabă, au trecut prea mulți ani”, declara anterior Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

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