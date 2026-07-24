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Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent

Publicat: 24 iulie 2026, 17:18

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Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent

Simona Halep, în timpul unui meci / Profimedia

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S-a aflat cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. În trecut, înainte să-şi înceapă ascensiunea fulminantă către primul loc WTA, „Simo” a avut o relaţie de câţiva ani cu cel care i-a fost şi antrenor de tenis.

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Concret, când avea doar 18 ani, Simona Halep a început o relaţie cu Andrei Mlendea. Cei doi au fost împreună timp de trei ani, fosta sportivă despărţindu-se de partenerul ei printr-un SMS.

Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS

Andrei Mlendea, în vârstă de 41 de ani, este un fost jucător de tenis. În 2008, el a atins cea mai bună clasare din carieră, locul 416. Ulterior, el a devenit antrenor, fiind chiar şi în staff-ul Simonei Halep pentru o perioadă.

În prezent, Andrei Mlendea este căsătorit şi are doi copii. Acesta este în continuare activ în lumea tenisului, fiind antrenor al echipei de Cupa Davis a României.

Mlendea a fost şi antrenorul lui Marius Copil, pe care l-a condus către Top 100 în urmă cu nouă ani. Românul a pregătit-o pentru o perioadă şi pe Jelena Jakovic, fost lider WTA, lucrând şi cu românca Ana Bogdan.

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În trecut, tatăl lui Andrei Mlendea, Petru Căluş Mlendea, a dezvăluit cum s-a produs despărţirea dintre fiul ei şi Simona Halep.

„Simona Halep este o fată extraordinară. A fost la noi, la Beiuș. În vremea aceea nu se făceau atâtea deplasări cu avioanele, mai lăsa mașina…Dar Andrei are acum o familie, o soție care ocupă o poziție de top într-o firmă de telefonie mobilă, o tulceancă ce l-a adus cu picioarele pe pământ, are doi copii extraordinari…Știu că lui Andrei nu i-a picat bine aceea despărțire prin SMS, dar mă bucur că au gestionat cu eleganță acel moment”, a povestit şi Petru Căluș Mlendea, tatăl lui Andrei.

Simona Halep se iubeşte în prezent cu Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, iubitul Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.

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Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.

În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.

“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.

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