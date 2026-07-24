Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent

S-a aflat cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. În trecut, înainte să-şi înceapă ascensiunea fulminantă către primul loc WTA, „Simo” a avut o relaţie de câţiva ani cu cel care i-a fost şi antrenor de tenis.
Concret, când avea doar 18 ani, Simona Halep a început o relaţie cu Andrei Mlendea. Cei doi au fost împreună timp de trei ani, fosta sportivă despărţindu-se de partenerul ei printr-un SMS.
Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS
Andrei Mlendea, în vârstă de 41 de ani, este un fost jucător de tenis. În 2008, el a atins cea mai bună clasare din carieră, locul 416. Ulterior, el a devenit antrenor, fiind chiar şi în staff-ul Simonei Halep pentru o perioadă.
În prezent, Andrei Mlendea este căsătorit şi are doi copii. Acesta este în continuare activ în lumea tenisului, fiind antrenor al echipei de Cupa Davis a României.
Mlendea a fost şi antrenorul lui Marius Copil, pe care l-a condus către Top 100 în urmă cu nouă ani. Românul a pregătit-o pentru o perioadă şi pe Jelena Jakovic, fost lider WTA, lucrând şi cu românca Ana Bogdan.
În trecut, tatăl lui Andrei Mlendea, Petru Căluş Mlendea, a dezvăluit cum s-a produs despărţirea dintre fiul ei şi Simona Halep.
„Simona Halep este o fată extraordinară. A fost la noi, la Beiuș. În vremea aceea nu se făceau atâtea deplasări cu avioanele, mai lăsa mașina…Dar Andrei are acum o familie, o soție care ocupă o poziție de top într-o firmă de telefonie mobilă, o tulceancă ce l-a adus cu picioarele pe pământ, are doi copii extraordinari…Știu că lui Andrei nu i-a picat bine aceea despărțire prin SMS, dar mă bucur că au gestionat cu eleganță acel moment”, a povestit şi Petru Căluș Mlendea, tatăl lui Andrei.
Simona Halep se iubeşte în prezent cu Dorin Mateiu
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, iubitul Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
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