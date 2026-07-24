Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent

S-a aflat cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. În trecut, înainte să-şi înceapă ascensiunea fulminantă către primul loc WTA, „Simo” a avut o relaţie de câţiva ani cu cel care i-a fost şi antrenor de tenis.

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Concret, când avea doar 18 ani, Simona Halep a început o relaţie cu Andrei Mlendea. Cei doi au fost împreună timp de trei ani, fosta sportivă despărţindu-se de partenerul ei printr-un SMS.

Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS

Andrei Mlendea, în vârstă de 41 de ani, este un fost jucător de tenis. În 2008, el a atins cea mai bună clasare din carieră, locul 416. Ulterior, el a devenit antrenor, fiind chiar şi în staff-ul Simonei Halep pentru o perioadă.

În prezent, Andrei Mlendea este căsătorit şi are doi copii. Acesta este în continuare activ în lumea tenisului, fiind antrenor al echipei de Cupa Davis a României.

Mlendea a fost şi antrenorul lui Marius Copil, pe care l-a condus către Top 100 în urmă cu nouă ani. Românul a pregătit-o pentru o perioadă şi pe Jelena Jakovic, fost lider WTA, lucrând şi cu românca Ana Bogdan.