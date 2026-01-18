Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă - Antena Sport

Povestea lui Gabriel Mureşan este una de film! După ce a devenit triplu campion al României cu CFR Cluj şi a adunat 9 selecţii la echipa naţională, fostul mijlocaş a ajuns primar în satul natal, Apold, judeţul Mureş.
El se află la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de 89% dintre oamenii din satul Apold. Ajuns la 43 de ani, Mureşan şi-a văzut visul cu ochii după ce a investit o sumă importantă de bani.
Gabriel Mureşan şi afacerea de 500.000 de euro
În Apold, acesta a investit 500.000 de euro într-un proiect de sufelt, un han în satul în care au trăit şi bunicii săi, numit Casa Trappold. Acesta a transformat o casă veche cu cramă, într-un obiectiv turistic, notează cei de la money.ro.
În acest moment, pensiunea are 13 camere duble, două camere triple, baie proprie, piscină exterioară, saună, ciubăr şi restaurant interior şi exterior.
”Sunt și locuri pentru grătare, o bucătărie tradițională cu plită și cuptor pe lemne, grătar, iar o parte a curții e pavată cu piatră cubică.
Există și un loc de joacă amenajat pentru copii, cu porți de minifotbal, trambulină, leagăn și tobogan, căsuțe pentru cei mici”, spunea în trecut Mureşan, citat de libertatea.ro.
Cine este Gabriel Mureşan
Gabriel Mureşan şi-a început cariera de fotbalist la Gloria Bistriţa şi a evoluat apoi pentru Gaz Metan Mediaş, CFR Cluj, Tom Tomsk şi ASA Târgu Mureş.
El a adunat 336 de meciuri în carieră şi şi-a trecut în cont 9 trofee, 3 titluri, 3 Cupe ale României şi 2 Supercupe ale României cu CFR Cluj şi o Supercupă a României cu ASA Târgu Mureş.
După ce s-a retras din fotbal, acesta s-a apucat de politică. El a fost ales primar în satul Apold, în 2020, cu 63% din voturi. Acesta i-a convins pe săteni, care în 2024 l-au votat într-un procent de 89%.
