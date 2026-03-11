Penalty la ultima fază în Newcastle - Barcelona. Lamine Yamal, „eroul” catalanilor - Antena Sport

A fost un meci dramatic între Newcastle și Barcelona, în turul optimilor Champions League. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce Lamine Yamal a egalat la ultima fază.

Starul catalanilor a reușit să transforme fără emoții un penalty în minutul 90+6, în urma căruia arbitrul a fluierat finalul partidei.

Dramatism total în Newcastle – Barcelona 1-1

În minutul 86, Harvey Barnes a deschis scorul pe St. James’ Park din pasa lui Murphy. Englezii se îndreptau către victorie, însă catalanii au reușit să egaleze nesperat.

Malick Thiaw i-a pus o piedică evidentă în careu lui Dani Olmo. Mijlocașul Barcelonei a căzut în careu, iar arbitrul Marco Guida a arătat punctul cu var.

Lamine Yamal a marcat al patrulea gol din acest sezon de Champions League, și al 20-lea din toate competițiile. Starul catalanilor a reușit să ofere și 15 pase decisive, în actuala stagiune.