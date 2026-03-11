Penalty la ultima fază în Newcastle - Barcelona. Lamine Yamal, „eroul” catalanilor - Antena Sport

A fost un meci dramatic între Newcastle și Barcelona, în turul optimilor Champions League. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce Lamine Yamal a egalat la ultima fază.
Starul catalanilor a reușit să transforme fără emoții un penalty în minutul 90+6, în urma căruia arbitrul a fluierat finalul partidei.
Dramatism total în Newcastle – Barcelona 1-1
În minutul 86, Harvey Barnes a deschis scorul pe St. James’ Park din pasa lui Murphy. Englezii se îndreptau către victorie, însă catalanii au reușit să egaleze nesperat.
Malick Thiaw i-a pus o piedică evidentă în careu lui Dani Olmo. Mijlocașul Barcelonei a căzut în careu, iar arbitrul Marco Guida a arătat punctul cu var.
Lamine Yamal a marcat al patrulea gol din acest sezon de Champions League, și al 20-lea din toate competițiile. Starul catalanilor a reușit să ofere și 15 pase decisive, în actuala stagiune.
Yamal traversează o formă excelentă, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive în ultimele cinci meciuri disputate în toate competițiile, Champions League, La Liga și Cupa Regelui.
Echipele de start la Newcastle – Barcelona 1-1
- Newcastle: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Osula, Garnes.
- Rezerve: Pope, Ruddy, Harris, Botman, Wissa, Gordon, Livramento, J. Murphy, Woltemade, Willock, A. Murphy, Neave.
- Antrenor: Eddie Howe
- Barcelona: J. Garcia – Araujo, Cubarsi, G. Martin, Joao Cancelor – Pedri, Bernal – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski.
- Rezerve: Szczesny, Kochen, Gavi, F. Torres, Rashford, Casado, Olmo, E. Garcia, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques.
- Antrenor: Hansi Flick
