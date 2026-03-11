Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Penalty la ultima fază în Newcastle - Barcelona. Lamine Yamal, „eroul” catalanilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Penalty la ultima fază în Newcastle – Barcelona. Lamine Yamal, „eroul” catalanilor

Penalty la ultima fază în Newcastle – Barcelona. Lamine Yamal, „eroul” catalanilor

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 0:04

Comentarii
Penalty la ultima fază în Newcastle – Barcelona. Lamine Yamal, eroul” catalanilor

Lamine Yamal a marcat în Newcastle - Barcelona 1-1/ Profimedia

A fost un meci dramatic între Newcastle și Barcelona, în turul optimilor Champions League. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce Lamine Yamal a egalat la ultima fază.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul catalanilor a reușit să transforme fără emoții un penalty în minutul 90+6, în urma căruia arbitrul a fluierat finalul partidei.

Dramatism total în Newcastle – Barcelona 1-1

În minutul 86, Harvey Barnes a deschis scorul pe St. James’ Park din pasa lui Murphy. Englezii se îndreptau către victorie, însă catalanii au reușit să egaleze nesperat.

Malick Thiaw i-a pus o piedică evidentă în careu lui Dani Olmo. Mijlocașul Barcelonei a căzut în careu, iar arbitrul Marco Guida a arătat punctul cu var.

Lamine Yamal a marcat al patrulea gol din acest sezon de Champions League, și al 20-lea din toate competițiile. Starul catalanilor a reușit să ofere și 15 pase decisive, în actuala stagiune.

Reclamă
Reclamă

Yamal traversează o formă excelentă, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive în ultimele cinci meciuri disputate în toate competițiile, Champions League, La Liga și Cupa Regelui.

Echipele de start la Newcastle – Barcelona 1-1

  • Newcastle: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Osula, Garnes.
  • Rezerve: Pope, Ruddy, Harris, Botman, Wissa, Gordon, Livramento, J. Murphy, Woltemade, Willock, A. Murphy, Neave.
  • Antrenor: Eddie Howe
  • Barcelona: J. Garcia – Araujo, Cubarsi, G. Martin, Joao Cancelor – Pedri, Bernal – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski.
  • Rezerve: Szczesny, Kochen, Gavi, F. Torres, Rashford, Casado, Olmo, E. Garcia, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques.
  • Antrenor: Hansi Flick
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuriEconomiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Observator
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră
Fanatik.ro
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră
23:55 10 mart.
Atletico și Bayern au dat recital. Tottenham, cu Drăgușin rezervă, umilită! Barcelona, egalat dramatic. Toate rezultatele serii
23:11 10 mart.
Decizie importantă luată de FCSB, după numirea lui Mirel Rădoi. Veste excelentă pentru fani
23:04 10 mart.
Atletico Madrid a scris istorie, după ce a marcat de 4 ori în prima repriză cu Tottenham! Performanță remarcabilă
22:38 10 mart.
Portarul lui Tottenham, înlocuit după ce a încasat trei goluri în zece minute de la Atletico Madrid. Dezastru uriaș pentru Spurs
22:20 10 mart.
Cristi Chivu a dat undă verde transferului! Fotbalistul de la Real Madrid, așteptat la Milano
21:44 10 mart.
Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez
Vezi toate știrile
1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 3 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB 6 Golgheterul Ligii 1, convocat la națională după 5 ani! Va lupta pentru calificarea la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion