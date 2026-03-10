Golgheterul Ligii 1, convocat la națională după 5 ani! Va lupta pentru calificarea la Cupa Mondială - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Golgheterul Ligii 1, convocat la națională după 5 ani! Va lupta pentru calificarea la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 20:08

Jucătorii de la Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

Jovo Lukic era dat afară de la Universitatea Craiova la începutul acestui sezon, după ce înregistra cifre dezamăgitoare în tricoul formației din Bănie. Sosit gratis în tabăra „șepcilor roșii”, acesta a avut o evoluție „explozivă”.

Atacantul bosniac a marcat nu mai puțin de 15 goluri în sezonul regular, fiind la egalitatea în fruntea clasamentului golgheterilor din Liga 1, la egalitate cu Alex Dobre.

Jovo Lukic, convocat la naționala Bosniei

Jovo Lukic și-a relansat cariera odată cu transferul la Universitatea Cluj. Atacantul bosniac este nelipsit din echipa de start a lui Cristiano Bergodi, dar este și cel mai important jucător al „șepcilor roșii”, cu 15 goluri marcate în actuala ediție de campionat.

Gruparea de pe Cluj Arena va juca pentru al doilea sezon consecutiv în play-off, iar evoluțiile lui Lukic par să fi fost răsplătite cu vârf și îndesat. Acesta a fost convocat la naționala Bosniei pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta.

Concret, selecționata care a fost în grupă cu România va înfrunta Țara Galilor la Cardiff pe data de 26 martie. El nu mai fusese convocat la echipa națională din 2021.

