Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti

Antena Sport Publicat: 10 martie 2026, 14:14

Comentarii
Dan Şucu, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Patronul Rapidului, Dan Şucu, dă o adevărată lovitură financiară în Bucureşti. Şucu şi dezvoltatorul imobiliar Marian Mihai au lansat proiectul rezidenţial Nordului 56.

Situat pe Şoseaua Nordului, în preajma Parcului Herăstrău, proiectul propune 119 apartamente de lux, având o valoare estimată totală de vânzare de 130 de milioane de euro, susţine zf.ro.

Dan Şucu, proiect rezidenţial în Bucureşti

Vorbim doar de apartamente de lux, care au suprafeţe cuprinse între 100 şi 450 de metri pătraţi. Proiectul mai include şi 355 de locuri de parcare şi are o curte interioară.

”După doi ani de dezvoltare intensă, în care am finalizat structura şi faţada clădirii, lansarea vânzărilor pentru Nordului 56 marchează intrarea proiectului în etapa finală.

Am ales să ajungem într-un stadiu foarte avansat al construcţiei înainte de a deschide vânzările, pentru a oferi cumpărătorilor certitudine şi pentru a demonstra nivelul de calitate pe care îl propunem. Credem că Nordului 56 va deveni un reper pentru segmentul rezidenţial premium din Bucureşti.”, a spus Şucu, conform sursei citate anterior.

Pentru Dan Şucu, acesta nu este primul proiect imobiliar de lux în care se implică, pe listă fiind şi Mobexpert Home, Arcadia Apartments, Vitality Est, Level Apartments, Infinity Nord, cu un total de 3.300 de apartamente.

