Atletico Madrid a scris istorie, după ce a marcat de 4 ori în prima repriză cu Tottenham! Performanță remarcabilă - Antena Sport

Atletico Madrid joacă tare pentru calificarea în sferturile UEFA Champions League. Echipa antrenată de Diego Simeone a primit vizita celor de la Tottenham Hotspur în prima manșă a optimilor, iar spaniolii s-au dezlănțuit.
Formația din La Liga a marcat nu mai puțin de patru goluri în prima repriză contra englezilor, iar Igor Tudor și-a înlocuit portarul după doar 17 minute.
Atletico Madrid, performanță unică în istoria clubului
Atletico Madrid a făcut spectacol în prima repriză a partidei cu Tottenham Hotspur, în prima manșă a optimilor UEFA Champions League. Spaniolii au profitat de erori grave în defensiva oaspeților și au marcat nu mai puțin de 4 goluri.
Marcos Llorente a deschis scorul în minutul 6, iar Antoine Griezmann a dublat avantajul gazdelor opt minute mai târziu, după câteva erori în lanț în defensiva adversă.
Până la pauză, au mai marcat Julian Alvarez (min. 15) și Le Normand (min. 22). Este pentru prima oară în istoria clubului când Atletico marchează de patru ori într-o repriză într-un meci de Champions League.
În același timp, Atletico este abia a doua echipă din Spania care reușește o asemenea performanță. Doar Barcelona a mai reușit asta, de două ori, în anul 2009.
4 – El Atlético de Madrid ha marcado cuatro goles en un primer tiempo de un partido de la @ChampionsLeague por primera vez en la historia, convirtiéndose en el segundo equipo español que lo logra en un partido de eliminatoria, tras el FC Barcelona (dos veces en 2009).
Martillo. pic.twitter.com/pG5KFkJxpM
— OptaJose (@OptaJose) March 10, 2026
