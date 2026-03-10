Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Atletico Madrid a scris istorie, după ce a marcat de 4 ori în prima repriză cu Tottenham! Performanță remarcabilă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Atletico Madrid a scris istorie, după ce a marcat de 4 ori în prima repriză cu Tottenham! Performanță remarcabilă

Atletico Madrid a scris istorie, după ce a marcat de 4 ori în prima repriză cu Tottenham! Performanță remarcabilă

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 23:04

Comentarii
Atletico Madrid a scris istorie, după ce a marcat de 4 ori în prima repriză cu Tottenham! Performanță remarcabilă

Jucătorii de la Atletico Madrid / Profimedia

Atletico Madrid joacă tare pentru calificarea în sferturile UEFA Champions League. Echipa antrenată de Diego Simeone a primit vizita celor de la Tottenham Hotspur în prima manșă a optimilor, iar spaniolii s-au dezlănțuit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația din La Liga a marcat nu mai puțin de patru goluri în prima repriză contra englezilor, iar Igor Tudor și-a înlocuit portarul după doar 17 minute.

Atletico Madrid, performanță unică în istoria clubului

Atletico Madrid a făcut spectacol în prima repriză a partidei cu Tottenham Hotspur, în prima manșă a optimilor UEFA Champions League. Spaniolii au profitat de erori grave în defensiva oaspeților și au marcat nu mai puțin de 4 goluri.

Marcos Llorente a deschis scorul în minutul 6, iar Antoine Griezmann a dublat avantajul gazdelor opt minute mai târziu, după câteva erori în lanț în defensiva adversă.

Până la pauză, au mai marcat Julian Alvarez (min. 15) și Le Normand (min. 22). Este pentru prima oară în istoria clubului când Atletico marchează de patru ori într-o repriză într-un meci de Champions League.

Reclamă
Reclamă

În același timp, Atletico este abia a doua echipă din Spania care reușește o asemenea performanță. Doar Barcelona a mai reușit asta, de două ori, în anul 2009.

Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuriEconomiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Observator
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena
22:38
Portarul lui Tottenham, înlocuit după ce a încasat trei goluri în zece minute de la Atletico Madrid. Dezastru uriaș pentru Spurs
22:20
Cristi Chivu a dat undă verde transferului! Fotbalistul de la Real Madrid, așteptat la Milano
22:00
LIVE TEXTEchipa lui Radu Drăgușin, umilită în prima repriză cu Atletico! Bayern face și ea spectacol la Bergamo
21:44
Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez
21:26
Mirel Rădoi, lăudat după marea schimbare făcută la FCSB: „E felul lui, ca la Conte”
20:59
VideoJurnal Antena Sport | Nu și-a luat bilet doar dus
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 4 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 5 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion