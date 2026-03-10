Decizie importantă luată de FCSB, după numirea lui Mirel Rădoi. Veste excelentă pentru fani - Antena Sport

Închide meniul
Decizie importantă luată de FCSB, după numirea lui Mirel Rădoi. Veste excelentă pentru fani

Viviana Moraru Publicat: 10 martie 2026, 23:11

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

FCSB a luat o decizie importantă, după numirea lui Mirel Rădoi în locul lui Elias Charalambous. Campioana a decis să scadă prețurile la bilete pentru meciul cu Metaloglobus.

Roș-albaștrii se vor duela cu nou-promovata în prima rundă a play-out-ului. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 18:15.

FCSB a scăzut prețurile la bilete pentru meciul cu Metaloglobus, primul după revenirea lui Mirel Rădoi

FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Metaloglobus de pe Arena Națională. Pentru un tichet la peluză, fanii vor plăti 20 de lei, iar pentru unul la tribuna a II-a, 30 de lei.

Față de meciul din sezonul regular, prețurile au scăzut considerabil. Pentru partida respectivă, fanii au plătit suma de 30 de lei pentru un bilet la peluză, și 50 de lei pentru unul în tribuna a II-a. Prețurile pentru zona VIP au rămas însă neschimbate.

Este pentru prima dată în acest sezon când FCSB decide să scadă prețurile la bilete, ținând cont că și la duelul cu U Cluj din runda trecută, fanii au plătit 30 de lei pentru cel mai ieftin tichet, deși echipa nu mai avea șanse la play-off.

FCSB a pus în vânzare online biletele pentru partida cu FC Metaloglobus, contând pentru etapa 1 a play-out-ului Superligii, care se va disputa sâmbătă, 14 martie, începând cu ora 18:15, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 20 LEI
TRIBUNA 2 – 30 LEI
VIP 3 – 100 LEI
VIP 2 – 150 LEI
VIP 1 – 200 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 10:00”, a anunțat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.

 

 

