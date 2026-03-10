Atletico - Tottenham 5-2 și Atalanta - Bayern 1-6. Dramatism total în Newcastle - Barcelona - Antena Sport

Min. 22: Atletico nu se oprește! Marchează și Le Normand.

Min. 16: Uluitor! Gruparea din La Liga face rapid 3-0, prin Julian Alvarez.

Min. 14: Atletico Madrid își dublează avantajul după doar 8 minute. Antoine Griezmann îl învinge pe Kinsky.

Min. 6: Deschidere de scor pe Metropolitano Stadium! Marcos Llorente punctează pentru echipa lui Diego Simeone.

Min. 1: Start de meci la Madrid!

Atletico Madrid : Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman – Alvarez, Griezmann. Rezerve : Almada, Baena, Barrios, Diaz, Gimenez, Gonzalez, Koke, Lenglet, Molina, Musso, Sorloth, Vargas. Antrenor : Diego Simeone.

Newcastle – Barcelona 1-1

Final de meci!

Min. 90+6: Lamine Yamal egalează din penalty.

Min. 86: Deschidere de scor a englezilor. Barnes înscrie.

Min. 74: Gol anulat Newcastle! Joelinton a trimis mingea în plasă, dar golul nu a fost validat din cauza unui ofsaid.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză!

Min. 1: Start de meci în Anglia!

Newcastle : Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Osula, Garnes. Rezerve : Pope, Ruddy, Harris, Botman, Wissa, Gordon, Livramento, J. Murphy, Woltemade, Willock, A. Murphy, Neave. Antrenor : Eddie Howe

Atalanta – Bayern 1-6

Final de meci!

Min. 90+3: Pasalic reduce din diferență.

Min. 67: Musiala înscrie pentru bavarezi.

Min. 67: Uluitor! Bayern punctează pentru a șasea oară, prin Nicolas Jackson.

Min. 64: Campioana Germaniei înscrie iarăși în poarta italienilor, de această dată prin Olise.

Min. 52: Bayern continuă să marcheze și după pauză! Nicolas Jackson face 4-0.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză!

Min. 25: Spectacol bavarez la Bergamo! Bayern face 3-0 prin Gnabry.

Min. 22: Campioana Germaniei își majorează avantajul prin golul lui Olise.

Min. 12: Bayern Munchen deschide scorul în Italia prin golul marcat de Stanisic.

Min. 1: Start de meci la Bergamo!

Atalanta : Carnesecchi – Bernasconi, Hien, Kolasinac – Zappacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski – Krstovic, Sulemana – Scamacca. Rezerve : Ahanor, Bakker, Bellanova, Cassa, Djimsiti, Kossounou, Musah, Rossi, Samardzic, Sportiello, Vavassori. Antrenor : Raffaele Palladino.

Galatasaray – Liverpool 1-0, în optimile Champions League

Final: Galatasaray – Liverpool 1-0. Turcii se impun la limită după o a doua repriză încinsă, cu două goluri anulate.

Min. 72: Gol anulat pentru Liverpool. Reușita lui Van Dijk a fost anulată pe motiv de henț.

Min. 62: Gol anulat pentru Galatasaray. Reușita lui Victor Osimhen a fost anulată pe motiv de offsaid.

Min. 57: Ocazie Liverpool. Szoboszlai a șutat periculos, din marginea careului, însă pe lângă poarta turcilor.

Min. 24: Ocazie Galatasaray. Lovitura de cap a lui Sanches a fost respinsă in extremis în corner de Mamardashvili.

Min. 7: Galatasaray – Liverpool 1-0. Lemina a deschis scorul cu o lovitură de cap, după un corner.

Min. 2: Ocazie Liverpool. Florian Wirtz a șutat pe lângă poartă, dintr-o poziție excelentă, după eroarea uriașă facută de Lemina.

Min. 1: A început partida dintre Galatasaray și Liverpool.

Galatasaray: Cakir – Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Lemina – Yilmaz, Sara, Lang – Osimhen. Rezerve: Sen, Guvenc – Sallai, Icardi, Sane, Akgun, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Boey. Antrenor: Okan Buruk

“Balul” din această seară va fi deschis de confruntarea extrem de interesantă de la Istanbul dintre Galatasaray și Liverpool. Cele două formații s-au mai întâlnit și în faza grupei, atunci când turcii s-au impus cu 1-0 tot pe teren propriu grație unui gol marcat de Victor Osimhen.

După singurul meci care începe mai devreme, urmează trei dueluri care merită urmărite. Bayern Munchen o înfruntă pe Atalanta în deplasare, într-un duel care aduce față în față unul dintre cei mai în formă atacanți din lume, Harry Kane, cu singura echipă din Italia rămasă în competiție.

De la aceeași oară, pe Metropolitano își dau întâlnire Atletico și Tottenham, formația londoneză avându-l în lot și pe Radu Drăgușin. Conform publicațiilor din Marea Britanie, stoperul român are însă șanse mici să fie în primul 11 al lui Igor Tudor.

Newcastle și Barcelona se întâlnesc și ele de la ora 22:00 pe St. James’s Park. La fel ca Liverpool și Galata, cele două s-au întâlnit și ele în grupa XXL, tot în Anglia, iar atunci catalanii au câștigat cu 2-1 grație unei “duble” reușite de Marcus Rasfhord.

Programul meciurilor de azi în UCL