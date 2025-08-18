Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii - Antena Sport

Închide meniul
Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii

Home | Diverse | Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii

18 august 2025

Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Surorile Botez / Instagram

Andrea Botez (23 de ani) şi sora ei mai mare, Alexandra Botez (29 de ani) sunt jucătoare profesioniste de şah şi influenceriţe în Statele Unite. (VEZI IMAGINI CU SURORILE BOTEZ ÎN GALERIA FOTO)

Alexandra Botez s-a născut în Dallas (SUA) şi are dublă cetăţenie, americană şi canadiană. Sora ei mai mică, Andrea, s-a născut în Vancouver (Canada).

Surorile Botez, de origine română, au făcut avere peste ocean

Părinţii surorilor Botez au emigrat peste ocean în perioada regimului comunist. Ei s-au stabilit iniţial în Vancouver (Canada).

Alexandra Botez a câştigat mai multe turnee de şah în Canada şi SUA încă de la vârsta de 8 ani. Surorile Botez îşi transmit pe Twitch partidele, fiind urmărite de milioane de persoane pe reţelele sociale. Cei mai mulţi dintre utilizatorii care le urmăresc sunt din Canada şi SUA.

Alexandra Botez face 100.000 de dolari pe an numai din transmisiunile meciurilor pe Twitch. Cele două ar avea, împreună, o avere de peste 2 milioane de dolari, potrivit site-urilor de specialitate.

Alexandra Botez a dezvăluit, recent, că peste 40% din averea ei se află în criptomonede, motiv pentru care şi-a supărat părinţii.

Vă rog să nu întrebați asta, o să-i supere pe părinții mei. Ghiciți ce procent din averea mea netă dețin în criptomonede. (…) E mai mult de 40, tată. Și nu o să mai răspund. E mai mult de 40. (…) Da, tata o să țipe la mine”, dezvăluia Alexandra Botez, potrivit sportskeeda.com. Ea preciza că tatăl ei i-a spus că se va enerva dacă va afla că 40% din averea ei se află investită în criptomonede.

În afară de şah, Alexandra Botez e şi jucătoare profesionistă de poker. Botez a apărut în transmisiuni live pe YouTube în care juca poker pe mize mari. Premiile ei din poker sunt de peste 150.000 de dolari, potrivit site-ului de specialitate thehendonmob.com.

Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţiiBugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
