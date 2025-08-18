Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii - Antena Sport

Andrea Botez (23 de ani) şi sora ei mai mare, Alexandra Botez (29 de ani) sunt jucătoare profesioniste de şah şi influenceriţe în Statele Unite. (VEZI IMAGINI CU SURORILE BOTEZ ÎN GALERIA FOTO)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandra Botez s-a născut în Dallas (SUA) şi are dublă cetăţenie, americană şi canadiană. Sora ei mai mică, Andrea, s-a născut în Vancouver (Canada).

Surorile Botez, de origine română, au făcut avere peste ocean

Părinţii surorilor Botez au emigrat peste ocean în perioada regimului comunist. Ei s-au stabilit iniţial în Vancouver (Canada).

Alexandra Botez a câştigat mai multe turnee de şah în Canada şi SUA încă de la vârsta de 8 ani. Surorile Botez îşi transmit pe Twitch partidele, fiind urmărite de milioane de persoane pe reţelele sociale. Cei mai mulţi dintre utilizatorii care le urmăresc sunt din Canada şi SUA.

Alexandra Botez face 100.000 de dolari pe an numai din transmisiunile meciurilor pe Twitch. Cele două ar avea, împreună, o avere de peste 2 milioane de dolari, potrivit site-urilor de specialitate.