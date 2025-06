Apariţie rară a fiicei lui Gică Popescu! Cum arată fiica fostului căpitan al Barcelonei. Maria a întors toate privirile - Antena Sport

Apariţie de senzaţie a fiicei lui Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul. Fiica fostului căpitan al Barcelonei a reapărut în public după mai mult timp. A fost alături de tatăl său, dar şi de Ianis Hagi. Cei doi tocmai şi-au lansat noua colecţie de ochelari.

Fiica lui Gică Popescu, Maria a atras toate privirile. A venit îmbrăcată destul de simplu, dar noii ochelari de soare au schimbat-o mult.

Maria, fiica lui Gică Popescu, apariţie de senzaţie

Fiica lui Gică Popescu a venit cu detalii despre afacerea pe care a puso-o pe picioare alături de fiul lui Gică Hagi, Ianis Hagi. E tare mândră de realizarea ei. “Este o colecţie care include 4 modele diferite. Toate sunt ceea ce considerăm noi clasice şi de ce ar avea nevoie fiecare om în garderoba sa . Sunt diferite, sunt colorate. Cred că modul nostru în care comunicăm şi brandingul sunt ceea ce ne disting de restul brandurilor de ochelari”, a spus Maria Popescu.

Fiica lui Gică Popescu nu se opreşte aici. A vorbit şi despre următorul nivel al afacerii pe care o are alături de Gică Hagi. “Momentan, cred că suntem cu ochelarii de soare. Credem că era un gol pe piaţa din România pentru un brand de genul. Credem că am adus ceva nou, fresh. De asta am lansat aici, în Piaţa Victoriei, să poată să vină toată lumea, să probeze cât mai multă lume”, a spus fiica preşedintelui de la Farul.

Gică Popescu este extrem de mândru de realizarea Mariei şi a lui Ianis Hagi. “Nu purtam ochelari de soare că aveam încă reflexe din perioada comunistă. În perioada comunistă nu existau ochelari de soare. Sunt foarte mândru de copiii noştri pentru că au avut, în primul rând, curajul să-şi asume o astfel de investiţie. Se pare că eforturile pe care le-am făcut şi susţinerea lor de a învăţa şi de a merge la şcoli bune a dat roade”, spune preşedintele celor de la Farul care îi susţine intens pe cei doi.