Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam. Detaliile mutării pregătite la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam la FCSB. Patronul campioanei a ajuns la o înţelegere cu atacantul de 30 de ani al celor de la U Cluj, chiar înaintea manşei tur a confruntării cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
Gigi Becali a anunţat, în urmă cu câteva zile, faptul că vrea să mai facă un transfer la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că îşi doreşte un nou atacant, ţinând cont că problemele lui Denis Alibec continuă.
Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam
Astfel, Mamadou Thiam este alesul lui Gigi Becali. Atacantul nu a făcut deplasarea cu U Cluj la Constanţa, pentru meciul cu Farul din ultima etapă, iar oficialii campioanei au intrat pe fir.
Conform digisport.ro, Mihai Stoica i-a contactat pe oficialii celor de la U Cluj pentru a se interesa de situaţia lui Mamadou Thiam. După două zile de negocieri, cele două părţi ar fi ajuns la un acord.
Sursa citată anterior mai menţionează faptul că în schimbul lui Mamadou Thiam, Gigi Becali îl va ceda definitiv la U Cluj pe Andrei Gheorghiţă şi va mai achita şi o sumă de bani.
Mamadou Thiam mai avea un an de contract cu U Cluj. El a bifat şapte partide pentru clujeni, în acest start de sezon, reuşind să marcheze două goluri.
Jordan Gele a plecat de la FCSB
Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că atacantul de 32 de ani nu mai face parte din lotul lui Elias Charalambous.
Jordan Gele mai avea contract cu FCSB până în vara lui 2026, astfel că Gigi Becali s-a văzut nevoit să-i achite o sumă importantă de bani pentru ca atacantul să se despartă în această vară de campioană.