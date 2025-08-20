Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam. Detaliile mutării pregătite la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam la FCSB. Patronul campioanei a ajuns la o înţelegere cu atacantul de 30 de ani al celor de la U Cluj, chiar înaintea manşei tur a confruntării cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Gigi Becali a anunţat, în urmă cu câteva zile, faptul că vrea să mai facă un transfer la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că îşi doreşte un nou atacant, ţinând cont că problemele lui Denis Alibec continuă.

Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam

Astfel, Mamadou Thiam este alesul lui Gigi Becali. Atacantul nu a făcut deplasarea cu U Cluj la Constanţa, pentru meciul cu Farul din ultima etapă, iar oficialii campioanei au intrat pe fir.

Conform digisport.ro, Mihai Stoica i-a contactat pe oficialii celor de la U Cluj pentru a se interesa de situaţia lui Mamadou Thiam. După două zile de negocieri, cele două părţi ar fi ajuns la un acord.

Sursa citată anterior mai menţionează faptul că în schimbul lui Mamadou Thiam, Gigi Becali îl va ceda definitiv la U Cluj pe Andrei Gheorghiţă şi va mai achita şi o sumă de bani.