“Te-a iertat?” Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia

Tess Crosley, femeia devenită celebră după ce a avut o aventură cu jucătorul de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani), dublu campion cu Brisbane Lions, a fost întrebată direct pe reţelele sociale dacă soţul ei, Ben Crosley, a iertat-o pentru că l-a trădat.
Tess şi Ben Crosley s-au despărţit, după cum a ratat mass-media din Australia, în urma scandalului uriaş, acelaşi lucru petrecându-se şi cu soţii Neale, Jules şi Lachie. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Tess Crosley, întrebată direct dacă a fost iertată de Ben Crosley, după ce a avut o aventură cu prietenul acestuia, cunoscutul jucător de fotbal australian Lachie Neale
Tess Crosley a postat, recent, un comentariu cu un emoji pe contul lui Ben Crosley, iar o internaută a întrebat-o pe femeie dacă Ben a iertat-o.
„Tess Crosley, te-a iertat? Sunt confuză, fără supărare”, i-a scris aceasta femeii.
„Nu cred că e treaba ta”, a răspuns, iritată, Tess Crosley, potrivit skynews.com.au.
Tess şi Ben Crosley şi Jules şi Lachie Neale erau prieteni de familie până la aventura lui Tess cu Lachie. Bruneta chiar păstrase o imagine în care apăreau toţi 4 pe contul ei de Instagram, lucru care a înfuriat-o pe Jules, care a “rupt” prietenia cu Tess în urma trădării.
Jules Neale a “rupt” prietenia cu Tess Crosley şi s-a despărţit de soţul ei, Lachie Neale, în urma aventurii acestora
„Dă-o jos, idioato, te faci de râs”, i-a scris, enervată, Jules lui Tess. Imaginea a dispărut, în cele din urmă, de pe reţelele sociale.
Jules ar fi descoperit aventura soţului ei, Lachie, cu buna ei prietenă, Tess, după ce o colegă a ei i-ar fi prins pe cei doi într-o ipostază compromiţătoare, în maşină.
Jules s-a mutat la Perth cu cei doi copii mici pe care îi are cu Lachie, în timp ce jucătorul de fotbal american a rămas la Brisbane. El face “naveta”, mergând la Perth oricând poate, pentru a-şi vedea copiii. Jules şi Lachie Neale şi-au vândut casa pe care o aveau împreună în Brisbane, în schimbul sumei de 3.2 milioane de dolari. Achiziţionaseră locuinţa, în care au stat cu cei doi copii ai lor, în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari. Chiar dacă au vândut casa în urma despărţirii, ei au înregistrat, totuşi, un profit de aproape 800.000 de dolari în urma tranzacţiei. Lachie Neale locuieşte în prezent într-un apartament în Brisbane.
Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari. Salariul lui este de aproape 1 milion de dolari pe an, Lachie Neale având şi sponsorizări, care îi duc veniturile la circa 1.5 milioane de dolari pe an. După declanşarea scandalului presa scria despre faptul că sponsorizările sale ar putea fi afectate de ce s-a întâmplat.
