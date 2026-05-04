Sezon încheiat pentru jucătorul lui Real Madrid! Continuă coșmarul „los blancos”

Cu patru etape înainte de finalul sezonului în Spania, problemele medicale continuă să bântuie Real Madrid. Gruparea din La Liga a pierdut încă un jucător.
Este vorba despre Ferland Mendy, fundașul care a mai suferit numeroase accidentări în ultimele două sezoane. Problema de acum a francezului îl va ține departe de gazon aproximativ cinci luni.
Ferland Mendy le dă iarăși bătăi de cap celor de la Real Madrid, după ce a suferit o nouă accidentare. Jucătorul francez va lipsi aproximativ cinci luni de pe gazon, urmând să fie supus și unei intervenții chirurgicale.
Real Madrid va juca etapa viitoare din La Liga pe terenul celor de la Barcelona, iar catalanii au nevoie doar de o remiză pentru a-și trece în palmares un nou titlu în Spania.
Această accidentare suferită de Ferland Mendy este a 120-a cu care se confruntă Real Madrid în ultimele două sezoane.
🚨 BREAKING: Ferland Mendy will be out until the end of the season with an injury.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026
