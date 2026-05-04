Nottingham Forest, pas uriaș către evitarea retrogradării! „Pădurarii”, succes uluitor cu Chelsea, chiar pe Stamford Bridge

Nottingham Forest a făcut un pas uriaș către menținerea în elita fotbalului britanic, după un succes fantastic reușit pe terenul celor de la Chelsea, în etapa cu numărul 35 din Premier League.

„Pădurarii” s-au distanțat la cinci puncte de gruparea pentru care evoluează Radu Drăgușin și la șase de West Ham United, aflată în prezent pe loc retrogradabil.

Chelsea – Nottingham Forest 1-3

Nottingham Forest aproape că și-a asigurat prezența și în viitorul sezon de Premier League, după o victorie șocantă pe terenul celor de la Chelsea, scor 3-1.

„Pădurarii” au bifat al patrulea meci consecutiv fără eșec pe Stamford Bridge. Awoniy a deschis scorul după doar două minute, iar Igor Jesus a dublat avantajul oaspeților (min. 15), din lovitură de la 11 metri.

Titular în premieră în tricoul lui Chelsea, Jesse Derry a fost scos pe targă, după o coliziune cu un adversar. În prelungirile primei reprize, gazdele au ratat și un penalty, prin Cole Palmer.