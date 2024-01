Bănel Nicoliţă, mărturii cutremurătoare despre momentul în care a ajuns falit şi a divorţat: "Când aveam nevoie, am rămas singur" - Antena Sport

Reclamă

„Am simțit pe propria piele experiența ‘la bine și la rău’. Au fost oameni care au fost alături doar în momentele bune, dar au dispărut la primejdie. La greu, am putut conta doar pe Dumnezeu. Nu mai vreau să revin asupra acestor amintiri, pentru că mi se frânge sufletul din nou.

Nu pretind că am fost un om perfect, dar am fost cineva care a dat totul atunci când era necesar, indiferent dacă persoana în nevoie era sau nu cunoscută. Atunci când eu am avut nevoie, am fost singur, nimeni nu a mai fost lângă mine„, a declarat Bănel Nicoliţă la fanatik.ro.

Bănel a recunoscut şi câţi bani a pierdut într-o scurtă perioadă de timp. Suma este, cu adevărat, uriaşă!

„Un milion de euro, plus ce aveam eu de proprietăți, să zicem că un milion și jumătate. Mi-a rămas casa, mi-a rămas grădina. Într-un timp foarte scurt, am pierdut acești bani în 3-4 ani.

Nu a fost vorba de distracții aici. De acolo a plecat totul, nu a plecat de la altceva. Mi-am asumat, am fost conștient în ce m-am implicat. Nu a fost vorba de distracții, nu am fost genul acesta.

Nu am avut treabă, nu știu dacă am dat de 10 ori bani la lăutari. Nu mă duc să arunc cu banii, nu sunt genul. La nuntă, a fost chiar Adrian Minune. I-am dat lui Adrian Minune 7.000 în mână, plus dedicații„, a precizat fostul jucător al roş-albaştrilor. În urma partajului, cele două fetiţe ale lui Bănel Nicoliţă au rămas în grija mamei. Cristina Nicoliţă a păstrat apartamentul în care locuiau, dar şi cu afacerea căreia îi pusese bazele pe durata căsniciei, o grădiniţă particulară. Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Bănel Nicoliță Bănel Nicoliță și-a revenit cu greu după marea lovitură a vieții lui. El le plătește fetiţelor, lună de lună, pensia alimentară și nu ratează nicio ocazie să se vadă cu ele. Fostul jucător al Stelei și-a refăcut viața și este de o lungă perioadă într-o relație. Bănel s-a ferit să se afișeze în spațiul public alături de iubita lui. Totuși, cei doi sunt nelipsiți de la școala de fotbal care poartă numele lui Bănel Nicoliță. Bănel este ajutat de iubită cu tot ce are nevoie. Ea stă și la antrenamente și se pare că fotbalul este marea ei pasiune. A și făcut cunoștință cu Amalia şi Natalia, cele două fete ale lui Nicoliță. Urma să se întâlnească chiar și cu fosta soție a lui Bănel. „Ce a fost a fost. Noi trebuie să luptăm pentru fete, să le oferim tot ce au nevoie. Și să le oferim o educație frumoasă. Pentru ei, pentru copii, noi sunem modele, și dacă modelele nu sunt bune, atunci și ei vor face la fel. Dacă noi ne respectăm, atunci cu siguranță fetele noastre au ce să învețe de la noi. Sunt într-o relație, acea persoană mă bucură. Mă ajută la școala mea de fotbal. Chiar pot să spun că am făcut școala asta alături de ea și îi mulțumesc că este zi de zi la antrenamente cu mine. Asta înseamnă până la urmă să iubești pe cineva și să construiești împreună„, a declarat Bănel Nicoliță, pentru viva.ro, la finalul lunii octombrie. Reclamă

