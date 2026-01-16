Închide meniul
Home | Diverse | "Ca la Năstase sau la Nadia" Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul!
“Ca la Năstase sau la Nadia” Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul!

Antena Sport Publicat: 16 ianuarie 2026, 16:44

Valeriu Iftime, în timpul unei călătorii cu metroul / captura primasport.ro

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoşani, visează ca echipa pe care o finanţează să câştige campionatul. Iftime e de părere că, dacă îşi va îndeplini acest vis, se va crea o emulaţie în judeţul pe care îl conduce, iar mulţi copii vor începe să meargă la fotbal.

Valeriu Iftime este preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. Funcţia pe care a dobândit-o la alegeri l-a făcut să iasă, în acte, din companiile sale. Averea lui Valeriu Iftime este evaluată la peste 100 de milioane de euro, companiile sale activând, în afară de fotbal, în instalații, construcții, automatizări și software.

Valeriu Iftime visează ca Botoşani să câştige campionatul!

“Dacă Botoşaniul, ne-ar lumina Dumnezeu vreodată să câştigăm campionatul… ar fi o chestie cum era când a câştigat Năstase la tenis, adică foarte mulţi copii (n.r: vor veni la fotbal) sau ca la Nadia la gimnastică… Foarte mulţi copii din Botoşani (n.r: ar veni la fotbal), s-ar crea un eveniment ce ar schimba total o paradigmă”, a declarat Valeriu Iftime pentru AntenaSport.

Valeriu Iftime dezvăluia că circulă cu metroul şi cu autobuzul în Capitală. Patronul Botoşaniului îşi explica alegerea prin faptul că se mişcă mult mai repede aşa, iar deplasarea cu transportul în comun este mai ieftină.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime, în 2024, potrivit gsp.ro.

A pierdut 25 de milioane de euro în fotbal!

Valeriu Iftime mărturisea că a dorit să cedeze echipa de fotbal, având în vedere pierderile financiare pe care le-a suferit la FC Botoşani. Iftime nu a găsit pe cineva potrivit pentru a ceda echipa. Nu cerea o sumă deloc mare pentru FC Botoşani, dar voia să se asigure că cel care preia echipa va face investiţii şi va menţine formaţia moldoveană la un anumit nivel. În total Iftime estimează că a pierdut 25 de milioane de euro de când a început să investească la FC Botoşani.

“Eu în fotbal am cheltuit enorm. Cred că anul ăsta 4 milioane, deci sunt vreo 24-25 milioane de euro în total. Atât am pierdut din 2004 până acum. (…) Dar am câștigat foarte multă notorietate. Fotbalul m-a făcut și cunoscut, dar mi-a dat și un alt tip de responsabilitate față de oameni. (…)

Nu pot contura exact ce mă ține în fotbal. În fotbal, e o bucurie prea mare când câștigi, victoriile din fotbal sunt ceva care nu poate fi descris. Am vrut să mă las, eram hotărât să mă las, că pierdeam foarte mulți bani. (…) Dar bucuria de a fi pe locul 1-2 acolo e foarte, foarte angajantă. Cumva, încep să visez”, declara Valeriu Iftime, potrivit golazo.ro.

