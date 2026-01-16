"Ca la Năstase sau la Nadia" Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul! - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoşani, visează ca echipa pe care o finanţează să câştige campionatul. Iftime e de părere că, dacă îşi va îndeplini acest vis, se va crea o emulaţie în judeţul pe care îl conduce, iar mulţi copii vor începe să meargă la fotbal.

Valeriu Iftime este preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. Funcţia pe care a dobândit-o la alegeri l-a făcut să iasă, în acte, din companiile sale. Averea lui Valeriu Iftime este evaluată la peste 100 de milioane de euro, companiile sale activând, în afară de fotbal, în instalații, construcții, automatizări și software.

“Dacă Botoşaniul, ne-ar lumina Dumnezeu vreodată să câştigăm campionatul… ar fi o chestie cum era când a câştigat Năstase la tenis, adică foarte mulţi copii (n.r: vor veni la fotbal) sau ca la Nadia la gimnastică… Foarte mulţi copii din Botoşani (n.r: ar veni la fotbal), s-ar crea un eveniment ce ar schimba total o paradigmă”, a declarat Valeriu Iftime pentru AntenaSport.

Valeriu Iftime dezvăluia că circulă cu metroul şi cu autobuzul în Capitală. Patronul Botoşaniului îşi explica alegerea prin faptul că se mişcă mult mai repede aşa, iar deplasarea cu transportul în comun este mai ieftină.

"Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în '95-'96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.