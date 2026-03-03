Dani Coman i-a pus să aleagă prima de play-off şi jucătorii de la FC Argeş au stabilit suma - Antena Sport

Închide meniul
Dani Coman i-a pus să aleagă prima de play-off şi jucătorii de la FC Argeş au stabilit suma

Dan Roșu Publicat: 3 martie 2026, 12:45

Dani Coman i-a pus să aleagă prima de play-off şi jucătorii de la FC Argeş au stabilit suma

Jucătorii de la FC Argeş sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

După victoria cu Dinamo care i-a dus în play-off, jucătorii lui FC Argeş au avut parte de o surpriză în vestiar, venită din partea preşedintelui Dani Coman, cel care i-a pus să stabilească ei prima pentru un asemenea obiectiv.

”Băieți, facem în felul următor. Eu am încredere în voi, știu că sunteți băieți de caracter. Vreau să stabiliți voi și-mi spuneți. Cât stabiliți voi, atât vă dăm”, spunea Dani Coman, în vestiarul de pe Arena Naţională.

Prime de 2.500 de euro pentru jucătorii de la FC Argeş

Şi jucătorii au venit cu răspunsul! Conform digisport.ro, fotbaliştii piteşteni au înaintat către conducere suma de 2.500 de euro de om pentru calificarea în play-off, care a lăsat-o în afara Top 6 pe FCSB.

Performanţa e cu atât mai importantă, ţinând cont că FC Argeş se afla la primul sezon după promovare. Interesant e că, iniţial, înaintea meciului cu Dinamo, conducerea promisese un bonus mai mare pentru două succese cu Dinamo şi Unirea Slobozia.

Jucătorii au fost însă de acord să rămână cu cei 2.500 de euro şi să nu mai primească nimic în plus în urma partidei din ultima etapă a sezonului regulat, ce se va disputa la Mioveni, cu Unirea Slobozia.

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui FC Argeș după calificarea în play-off

După fluierul final al partidei, jucătorii lui FC Argeș au sărbătorit inițial alături de propriii suporteri, după care s-au dus în vestiar și au început să cânte și să se bucure la maxim de reușita lor. La un moment dat, și-au făcut apariția Dani Coman și Bogdan Andone.

Președintele alb-violeților a ținut să îi laude pe jucători, după care tehnicianul echipei a adus vorba de primele pe care urmează să le primească fotbaliștii săi. Atunci, Coman le-a transmis jucătorilor săi că ei își vor stabili suma de bani pe care să o primească, ci nu conducerea.

