Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana - Antena Sport

Ioana Ţiriac locuieşte în Dubai, acolo unde mai mulţi români sunt blocaţi din cauza războiului izbucnit în Orientul Mijlociu, astfel că tatăl său, Ion Ţiriac, are toate motivele să fie îngrijorat.

Totuşi, tocmai pentru a arăta că în Dubai situaţia este una mai liniştită, fiica magnatului român a postat o poză în care se află la sala de forţă şi ascultă muzică, în timp ce pe geam are o privelişte lipsită de drone, sau fum.

Ioana Ţiriac, mesaj din Dubai

Chiar şi melodia pe care o ascultă Ioana arată starea de linişte pe care urmaşa imperiului Ţiriac o are. “Good Energy” este cântecul postat la Instastory alături de imaginea menţionată mai sus.

Mai mult, tot la Instastory, ea a repostat şi un comunicat oficial prin care Ministerul Apărării anunţă că în Emiratele Arabe Unite au fost să distrugă 137 de rachete balistice, dar şi 209 drone lansate pe teritoriul ţării.