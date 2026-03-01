Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana - Antena Sport

Ioana Ţiriac locuieşte în Dubai, acolo unde mai mulţi români sunt blocaţi din cauza războiului izbucnit în Orientul Mijlociu, astfel că tatăl său, Ion Ţiriac, are toate motivele să fie îngrijorat.
Totuşi, tocmai pentru a arăta că în Dubai situaţia este una mai liniştită, fiica magnatului român a postat o poză în care se află la sala de forţă şi ascultă muzică, în timp ce pe geam are o privelişte lipsită de drone, sau fum.
Ioana Ţiriac, mesaj din Dubai
Chiar şi melodia pe care o ascultă Ioana arată starea de linişte pe care urmaşa imperiului Ţiriac o are. “Good Energy” este cântecul postat la Instastory alături de imaginea menţionată mai sus.
Mai mult, tot la Instastory, ea a repostat şi un comunicat oficial prin care Ministerul Apărării anunţă că în Emiratele Arabe Unite au fost să distrugă 137 de rachete balistice, dar şi 209 drone lansate pe teritoriul ţării.
Neluţu Varga e în Dubai
Preşedintele ardelenilor, Iuliu Mureşan, a oferit detalii despre situaţia în care se află Neluţu Varga, care nu poate momentan reveni în România. În Dubai, pot fi auzite sirenele anti-rachetă, atmosfera fiind una tensionată în continuare.
“Neluţu nu avea cu ce să vină acum, el e în Dubai. Chiar am vorbit cu el și nu știa ce să facă. Toate zborurile au fost anulate. Era puțin speriat din cauza situației, sigur.
Bine, el cum stă de peste un an în Africa, nu cred că e foarte fricos. Încearcă să vină acasă. Chiar am văzut imaginile cu o dronă a atins clădiri importante, hoteluri. Vor fi probleme și cu organizarea Campionatului Mondial”, a spus Mureşan, citat de fanatik.ro.
O echipă CNN aflată la faţa locului în Dubai a auzit mai multe explozii pe parcursul dimineţii de duminică şi a observat fum pe cer. Resturi rezultate în urma interceptării aeriene deasupra zonei Business Bay au provocat un incendiu în principalul port comercial al oraşului, Jebel Ali, au anunţat autorităţile. Coloane de fum au putut fi văzute ridicându-se din port.
- Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
- Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
- (P) Tehnologia care contează: Cum să îți construiești un ecosistem digital eficient
- Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic
- Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională