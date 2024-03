Cât de frumoasă e femeia care îi va dărui un copil lui Adi Popa! Mădălina întoarce toate privirile și pozează fără inhibiții - Antena Sport

Reclamă

„Eu am preferat să nu am echipă după plecare, m-am dedicat familiei, o să am o fetiță. Am aranjat cununia, botezul, nașterea. Am stat acasă să mă dedic 100%.

Sunt copleșit de emoții, mi se pare normal, e ceva uimitor!”, a spus Adi Popa, după meciul cu CS Tunari.

Reclamă

Mădălina postează fotografii de senzație pe rețelele de socializare, iar acest lucru i-a adus un număr de peste 3.000 de urmăritori, doar pe platforma Instagram!

Ce reacții au avut fanii, după ce Adi Popa a semnat cu CSA Steaua

Ce reacții au avut fanii, după ce Adi Popa a semnat cu CSA Steaua. Suporterii echipei militare au luat cu asalt rețelele de socializare, după anunțul conducerii.

„Motoreta” s-a întors în lotul lui Daniel Oprița pentru meciurile din playout-ul Ligii secunde. Steaua a ratat calificarea în playoff, dar conducerea a întărit echipa pentru obținerea unei poziții cât mai bune.

Reclamă 4 / 0/3

Conducerea celor de la CSA Steaua a făcut anunțul cu privire la revenirea lui Adi Popa la echipă pe contul oficial de Facebook. ”’Motoreta’ se întoarce acasă! Veste bună pentru suporterii noștri. Adi Popa a revenit în Ghencea și va juca din nou pentru cea mai galonată echipă de fotbal din România. ‘Motoreta’ a semnat un contract cu Steaua București valabil până în vară, cu posibilitate de prelungire. ‘Aș vrea să spun că m-am întors, dar sufletul meu nu a plecat niciodată de lângă Steaua București. Voi purta din nou tricoul roș-albastru. Abia aștept să ne vedem pe stadion! Forța Steaua!’ Adi Popa va purta tricoul cu numărul 77”, a fost anunțul militarilor. După această postare, suporterii clubului din Ghencea s-au orientat rapid către secțiunea de comentarii și i-au transmis o serie de mesaje lui Popa: „Bine ai revenit! ; Ne-ați mai îndulcit amarul, bine ai revenit, Popică! ; Bravo Adi! Bine ai revenit acasă ; Asta e cea mai bună veste! Mulțumim Steaua București”, au fost doar câteva dintre mesajele transmise de suporteri.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...