Probleme uriaşe pentru FCSB! 3 jucători importanţi ai campioanei, în pericol să rateze duelul cu Aberdeen! - Antena Sport

Probleme uriaşe pentru FCSB înaintea duelului cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. 3 jucători importanţi ai campioanei României sunt în pericol să rateze meciul tur cu echipa scoţiană, a dezvăluit oficialul roş-albaştrilor, Mihai Stoica.

Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic şi Baba Alhassan nu au primit încă viză pentru Scoţia, ei fiind jucători extracomunitari. Mihai Stoica a precizat că FCSB mai are o singură zi pentru a rezolva această problemă.

Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic şi Baba Alhassan, în pericol să rateze turul cu Aberdeen!

“Nu avem vizele pentru extracomunitari, Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan. Există pericolul să nu poată juca, să fie ca Tom Hanks în filmul Terminalul.

Dar mai e o zi. Sper să nu se întâmple asta şi să primească viza. Am găsit oameni de la Ambasada României la Londra şi de la consulatul României din Edinburgh, dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei.

Când am jucat cu Rangers, am ştiut mai din timp. Acum aşteptăm. Dacă jucam turul acasă, nu era nicio problemă. Noi am trimis actele de urgenţă, să vedem”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.