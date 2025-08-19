Probleme uriaşe pentru FCSB! 3 jucători importanţi ai campioanei, în pericol să rateze duelul cu Aberdeen! - Antena Sport

Probleme uriaşe pentru FCSB înaintea duelului cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. 3 jucători importanţi ai campioanei României sunt în pericol să rateze meciul tur cu echipa scoţiană, a dezvăluit oficialul roş-albaştrilor, Mihai Stoica.
Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic şi Baba Alhassan nu au primit încă viză pentru Scoţia, ei fiind jucători extracomunitari. Mihai Stoica a precizat că FCSB mai are o singură zi pentru a rezolva această problemă.
Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic şi Baba Alhassan, în pericol să rateze turul cu Aberdeen!
“Nu avem vizele pentru extracomunitari, Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan. Există pericolul să nu poată juca, să fie ca Tom Hanks în filmul Terminalul.
Dar mai e o zi. Sper să nu se întâmple asta şi să primească viza. Am găsit oameni de la Ambasada României la Londra şi de la consulatul României din Edinburgh, dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei.
Când am jucat cu Rangers, am ştiut mai din timp. Acum aşteptăm. Dacă jucam turul acasă, nu era nicio problemă. Noi am trimis actele de urgenţă, să vedem”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Aberdeen – FCSB se dispută joi, de la ora 21:45. Returul va avea loc la o săptămână distanţă după meciul tur. FCSB – Aberdeen se va disputa joi, 28 august, de la ora 21:30.
FCSB a învins-o pe Drita cu scorul general de 6-3 în turul trei preliminar al Europa League. Campioana României a câştigat în tur cu 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0. La retur, FCSB s-a impus cu 3-1, Cisotti, Miculescu şi Dennis Politic marcând pentru campioana României.
Dubla cu Aberdeen are o importanţă foarte mare pentru FCSB. Numai din participarea în grupa Europa League FCSB ar câştiga cu peste 1 milion de euro mai mult decât dacă ar evolua în grupa principală din Conference League. 3,17 milioane de euro este bonusul pentru participarea în grupa Conference League, în timp ce pentru prezenţa în grupa Europa League bonusul de la UEFA este de 4.310.000 euro. FCSB ar câştiga mai mult în Europa League şi din bilete, şi din premii, şi din market pool. Ar fi, astfel, câteva milioane de euro în plus pentru FCSB dacă va trece de Aberdeen.