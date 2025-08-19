Verdictul specialistului după ce Gigi Becali a acuzat că Rapidului trebuia să îi fie anulat un gol cu FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Verdictul specialistului după ce Gigi Becali a acuzat că Rapidului trebuia să îi fie anulat un gol cu FCSB!

Publicat: 19 august 2025, 22:34

Gigi Becali / Profimedia Images

Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza incriminată de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, din derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid.

Gigi Becali a susţinut că primul gol al Rapidului, marcat de Elvir Koljic, ar fi trebuit anulat pentru un fault în atac. Becali susţinea că atacantul Rapidului l-a împins pe Ngezana. Ngezana a comis eroarea din prelungiri, în urma căreia acelaşi Koljic i-a adus un punct Rapidului în derby-ul cu FCSB.

Marius Avram nu i-a dat dreptate lui Gigi Becali în privinţa primului gol al Rapidului din derby-ul cu FCSB

Este evident că este o împingere a adversarului. Doi jucători puternici, dar e limita limitei jocului bărbătesc. Dacă ar fi fost invers și Ngezana ar fi împins, nu aș fi zis că este penalty. 

Și eu văd împingerea pe care o vede toată lumea. Singura decizie e dacă o considerăm o luptă bărbătească sau un fault. E o fază gri, la limită, dar înclin spre a lăsa jocul să continue. 

Mai vorbim și despre maniera arbitrului. În meciul acesta, Istvan a lăsat jocul mai liber, mai bărbătesc”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.

”E fault, dacă-l împinge. Îi găsesc vină lui Kovacs, dacă nu lui, VAR-ului. El n-are niciun fel de intenţie la început. Aşa se joacă fotbalul, împingi şi după dai în minge? Trebuia să intervină, eu aşa cred”, spunea Gigi Becali pentru primasport.ro, imediat după meci.

Derby-ul Rapid – FCSB s-a terminat 2-2. Gazdele au revenit pe final de la 0-2

Derby-ul Rapid – FCSB s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0. Oaspeţii au deschis scorul repede pe Arena Naţională, prin Lixandru, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 7. Rapid a replicat prin şutul peste poartă al lui Alex Dobre, din minutul 24 şi prima repriză s-a încheiat cu elevii lui Charalambous în avantaj, 1-0.

La pauză roş-albaştrii au efectuat trei schimbări, iar unul dintre noii intraţi, Bîrligea, a şutat periculos în minutul 48. Târnovanu a respins şutul lui Alex Dobre, în minutul 56, pentru ca Bîrligea să primească de la Baba Alhassan, în minutul 61, să pătrundă în careul advers şi să majoreze diferenţa cu un şut deviat.

Koljic a trimis cu capul puţin pe lângă poartă, în minutul 65, iar Ngezana a lovit bara cu o lovitură de cap, în minutul 79. După patru minute Koljic a înscris frumos, cu călcâiul, din careu şi Rapid părea că poate să forţeze egalarea. Ceea ce s-a şi întâmplat, în minutul 90+2, când Ngezana a greşit şi Koljic a reuşit dubla. S-a terminat 2-2, iar giuleştenii sunt pe locul secund, cu 12 puncte, în timp ce FCSB e a 13-a, cu 5 puncte.

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
23:17
