Verdictul specialistului după ce Gigi Becali a acuzat că Rapidului trebuia să îi fie anulat un gol cu FCSB! - Antena Sport

Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza incriminată de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, din derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid.

Gigi Becali a susţinut că primul gol al Rapidului, marcat de Elvir Koljic, ar fi trebuit anulat pentru un fault în atac. Becali susţinea că atacantul Rapidului l-a împins pe Ngezana. Ngezana a comis eroarea din prelungiri, în urma căreia acelaşi Koljic i-a adus un punct Rapidului în derby-ul cu FCSB.

Marius Avram nu i-a dat dreptate lui Gigi Becali în privinţa primului gol al Rapidului din derby-ul cu FCSB

”Este evident că este o împingere a adversarului. Doi jucători puternici, dar e limita limitei jocului bărbătesc. Dacă ar fi fost invers și Ngezana ar fi împins, nu aș fi zis că este penalty.

Și eu văd împingerea pe care o vede toată lumea. Singura decizie e dacă o considerăm o luptă bărbătească sau un fault. E o fază gri, la limită, dar înclin spre a lăsa jocul să continue.

Mai vorbim și despre maniera arbitrului. În meciul acesta, Istvan a lăsat jocul mai liber, mai bărbătesc”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.