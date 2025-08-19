Julio Cesar Chavez Jr., expulzat din SUA şi arestat în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri! - Antena Sport

Julio Cesar Chavez Jr la meciul cu Jake Paul, pe care l-a pierdut / Profimedia Images

Julio Cesar Chavez Jr, în vârstă de 39 de ani, a fost expulzat din Statele Unite în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri şi a fost arestat, informează AFP, citând informaţii de la Registrul arestărilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Boxerul mexican a fost predat luni de autorităţile americane la postul de frontieră din statul Sonora şi a fost reţinut în capitala departamentului Hermosillo, potrivit Registrului.

Julio Cesar Chavez Jr este acuzat că era afiliat cartelului Sinaloa, condus în trecut de El Chapo!

„A fost extrădat”, a declarat preşedinta Claudia Sheinbaum la tradiţionala sa conferinţă de presă, „exista un mandat de arestare în Mexic” emis de procuratură pentru „crimă organizată şi trafic de arme”.

Fostul campion mondial WBC (2011-2012) a fost arestat în iulie la Los Angeles de agenţii federali de imigrare (ICE) pentru că se afla ilegal în Statele Unite, după ce i-a fost respinsă cererea pentru un card de rezident permanent.

Potrivit autorităţilor federale, Chavez Jr este „considerat a fi afiliat cartelului Sinaloa, care se află pe lista organizaţiilor teroriste străine”. Serviciul Federal pentru Cetăţenie şi Imigraţie (USCIS) a deferit apoi cazul poliţiei de imigrare pe motiv că boxerul reprezintă o „ameninţare flagrantă la adresa siguranţei publice”, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.