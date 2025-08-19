Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Julio Cesar Chavez Jr., expulzat din SUA şi arestat în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri! - Antena Sport

Home | Box | Julio Cesar Chavez Jr., expulzat din SUA şi arestat în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri!

Julio Cesar Chavez Jr., expulzat din SUA şi arestat în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri!

Publicat: 19 august 2025, 22:48

Comentarii
Julio Cesar Chavez Jr., expulzat din SUA şi arestat în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri!

Julio Cesar Chavez Jr la meciul cu Jake Paul, pe care l-a pierdut / Profimedia Images

Julio Cesar Chavez Jr, în vârstă de 39 de ani, a fost expulzat din Statele Unite în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri şi a fost arestat, informează AFP, citând informaţii de la Registrul arestărilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Boxerul mexican a fost predat luni de autorităţile americane la postul de frontieră din statul Sonora şi a fost reţinut în capitala departamentului Hermosillo, potrivit Registrului.

Julio Cesar Chavez Jr este acuzat că era afiliat cartelului Sinaloa, condus în trecut de El Chapo!

A fost extrădat”, a declarat preşedinta Claudia Sheinbaum la tradiţionala sa conferinţă de presă, „exista un mandat de arestare în Mexic” emis de procuratură pentru „crimă organizată şi trafic de arme”.

Fostul campion mondial WBC (2011-2012) a fost arestat în iulie la Los Angeles de agenţii federali de imigrare (ICE) pentru că se afla ilegal în Statele Unite, după ce i-a fost respinsă cererea pentru un card de rezident permanent.

Potrivit autorităţilor federale, Chavez Jr este „considerat a fi afiliat cartelului Sinaloa, care se află pe lista organizaţiilor teroriste străine”. Serviciul Federal pentru Cetăţenie şi Imigraţie (USCIS) a deferit apoi cazul poliţiei de imigrare pe motiv că boxerul reprezintă o „ameninţare flagrantă la adresa siguranţei publice”, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.

Reclamă
Reclamă

Sinaloa este cartelul al cărui lider era Joaquin Guzman Loera, cunoscut ca “El Chapo”. După prinderea lui El Chapo şi extrădarea acestuia în Statele Unite, cartelul a fost condus de omul numărul 2, Ismael Zambada Garcia, cunoscut ca “El Mayo”. El Mayo a fost şi el prins şi extrădat în SUA şi va pleda vinovat.

Julio Cesar Chavez Jr a disputat 57 de meciuri (51H, 4D) la categoria mijlocie şi super-welterweight de-a lungul unei cariere punctate de numeroase suspendări şi amenzi pentru că nu a trecut testele antidoping. El a pierdut ultimul său meci profesionist, la sfârşitul lunii iunie, în faţa lui Jake Paul.

Tatăl său, Julio Cesar Chavez, 63 de ani, considerat cel mai mare boxer din istoria Mexicului, şi-a construit un palmares în trei categorii diferite care l-au transformat într-o legendă a boxului: campion mondial WBC la categoria superuşoară între 1984 şi 1987, campion mondial WBC şi WBA la categoria uşoară în 1987 şi 1988 şi campion mondial WBC la categoria superuşoară între 1989 şi 1996.

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Observator
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
22:34
Verdictul specialistului după ce Gigi Becali a acuzat că Rapidului trebuia să îi fie anulat un gol cu FCSB!
22:20
VideoJurnal Antena Sport | Doi tineri visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karate
22:13
VideoJurnal Antena Sport | Sara, campioana la dresaj care salvează animalele abandonate
22:10
VideoJurnal Antena Sport | Prietene bune, Aissia Prisecariu şi Daria Silişteanu se duelează în finala la 100m spate
21:59
LIVE SCORESteaua Roşie – Pafos 0-1! Gol în minutul 1 pentru echipa românului Vlad Dragomir! Rangers – Club Brugge 0-3
21:43
VIDEOBernadette Szocs şi Eduard Ionescu, în sferturi la dublu mixt la Europe Smash! Victorie şi pentru Adina Diaconu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 4 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 5 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 6 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”