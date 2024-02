Cât de frumoasă este soția lui Marius Copil! Ramona "radiază" de fericire alături de românul celebru - Antena Sport

Reclamă

La finalul lunii aprilie, Marius Copil și Ramona împlinesc șapte ani de relație. Tenismenul postează des, pe contul de Instagram pe care are aproape 20.000 de urmăritori, poze alături de soția lui.

Marius Copil nu are începutul de an pe care și-l dorea. Chiar dacă a ajuns până în semifinalele unui challenger din Portugalia (Oeiras), au urmat eșecuri greu de digerat. A cedat fără drept de apel atât cu Stefanos Tsitsipas, cât și cu Lucas Poullain. În întreaga carieră, arădeanul a câștigat 2.728.979 de dolari, potrivit atptour.com.

Marius Copil și-a dorit să devină fotbalist, dar a renunțat din cauza antrenorilor

Marius Copil este dintr-o familie de sportivi. A dezvăluit că ar fi putut să o ia pe alt drum, dar renunțat la fotbal din cauza antrenorilor. Acesta a spus că își dorea să joace atacant, însă toți antrenorii îl puneau să joace fundaș.

“Tata a făcut rugby și lupte și mama a făcut handbal. De mic îmi plăcea să practic sportul, am făcut și ski. Nu de performanță. Ne strângeam câte 60-70 de copii. Jucam fotbal 6-7 echipe. Aveam două terenuri de fotbal și încă unul de handbal lângă bloc. Am fost să practic fotbalul. M-am înscris la CS Gloria Arad și am practicat 3 ani. Aveam o problemă. Eu îmi doream să joc atacant și toți antrenorii mă puneau fundaș. În paralel făceam și tenis, mai mult obligat. Nu îmi plăcea.

Tata juca din plăcere, fratele meu juca de performanță. În primii ani îmi doream să servesc și să dau smash-uri. Altceva nu îmi plăcea. După aceea, când am văzut că nu mă lasă să fiu atacant, am ales tenisul. Poate puteam să merg și la altă echipă. Am mai mers, am jucat mult fotbal afară, dar nu la o echipă. A fost foarte greu la început”, a spus Marius Copil la AS.ro LIVE.

Marius Copil este un fan înrăit al celor de la Bayern Munchen. „Am fost fan Bayern de mic. Îmi plăcea foarte mult Jurgen Klinsmann. Am vrut să îmi iau abonament, dar era o coadă mare”, a mai spus Marius Copil.

