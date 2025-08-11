Jucătorul pe care Gigi Becali l-a impus în prima echipă a FCSB-ului: "Nu poate să lipsească" - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie importantă după meciul FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că un fotbalist al campioanei va evolua din primul minut, de acum, la FCSB.
În ciuda faptului că Vlad Chiricheş are 35 de ani, Gigi Becali a transmis că acesta este un element-cheie la mijlocul terenului.
Gigi Becali a decis: Vlad Chiricheş trebuie să joace în toate meciurile FCSB-ului!
Chiricheş va începe din primul minut în partida decisivă cu Drita, din deplasare, din turul trei preliminar al Europa League. Campioana trebuie să păstreze avantajul din meciul tur, atunci când a câştigat cu 3-2.
”Nu mai fac încercări. Nu mai poate să lipească de la mijlocul terenului Chiricheș
”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro
.
Anterior, Becali a transmis că FCSB va utiliza cel mai bun prim 11 posibil atât la meciul cu Drita, cât şi la derby-ul din campionat, care se va disputa duminică.
Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, meciul putând fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro. După duelul decisiv cu Drita, FCSB o va înfrunta pe rivala Rapid, în deplasare, duminică, de la ora 21:30. Şi acest meci va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Chiricheş
nu a fost introdus pe teren la meciul pierdut de FCSB cu Unirea Slobozia pentru a fi menajat în vederea partidei decisive cu Drita. Nefolosit doar în meciurile cu Petrolul, Farul şi Unirea Slobozia în acest sezon, Chiricheş nu are încă niciun gol şi niciun assist în acest sezon pentru FCSB.
Chiricheş este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro. Cea mai ridicată cotă a internaţionalului român a fost de 11 milioane de euro, atinsă după transferul de la FCSB la Tottenham. Chiricheş a mai evoluat pentru Napoli, Sassuolo sau Cremonese până la revenirea în ţară, la FCSB.
