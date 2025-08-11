Jucătorul pe care Gigi Becali l-a impus în prima echipă a FCSB-ului: "Nu poate să lipsească" - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie importantă după meciul FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că un fotbalist al campioanei va evolua din primul minut, de acum, la FCSB. În ciuda faptului că Vlad Chiricheş are 35 de ani, Gigi Becali a transmis că acesta este un element-cheie la mijlocul terenului.

Gigi Becali a decis: Vlad Chiricheş trebuie să joace în toate meciurile FCSB-ului!

Chiricheş va începe din primul minut în partida decisivă cu Drita, din deplasare, din turul trei preliminar al Europa League. Campioana trebuie să păstreze avantajul din meciul tur, atunci când a câştigat cu 3-2.

”Nu mai fac încercări. Nu mai poate să lipească de la mijlocul terenului Chiricheș”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Anterior, Becali a transmis că FCSB va utiliza cel mai bun prim 11 posibil atât la meciul cu Drita, cât şi la derby-ul din campionat, care se va disputa duminică.